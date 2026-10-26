Marktbericht: Anthropic-Börsenantrag beflügelt KI-Werte vor anstehenden Tech-Zahlen

Neuer Schwung an den Aktienmärkten

Eine Wiederbelebung der KI-Werte trieb die Aktienmärkte an, nachdem Anthropic einen Antrag auf einen Börsengang (IPO) eingereicht hatte. Gleichzeitig stellen sich die Anleger auf die in dieser Woche anstehenden Quartalszahlen der Tech-Riesen sowie die Zinsentscheidung der Federal Reserve ein.

Der S&P 500 beendete seine mehrtägige Verlustserie. Prominente Chiphersteller verzeichneten deutliche Kursgewinne und trieben einen viel beachteten Branchenindex um 2,8 Prozent nach oben. Der Nasdaq 100 stieg um 1,1 Prozent.

In einem volatilen Handel schloss die Rohölsorte Brent nahe der Marke von 116 US-Dollar. Die brasilianischen Märkte gaben nach der Wiederwahl von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva deutlich nach, was Befürchtungen schürte, dass sich die haushaltspolitischen Probleme der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas weiter verschlimmern könnten.

Der Börsengang von Anthropic wird zu einem wichtigen Gradmesser für die Stimmung rund um das Thema KI werden, nachdem der Optimismus bezüglich dieser Technologie einen vierjährigen Bullenmarkt an den Aktienmärkten angetrieben hatte. Das Unternehmen hinter dem KI-Modell Claude geht davon aus, den Handel am Nasdaq Global Select Market unter dem Kürzel ANT aufzunehmen, wie aus den Pflichtmitteilungen hervorgeht.

„ANT hat eindeutig die Begeisterung für alle KI-bezogenen Themen neu entfacht, die dem Zeitgeist des Marktes in den letzten Wochen gefehlt hatte“, sagte Steve Sosnick von Interactive Brokers. „Dieser Börsengang wird ein wichtiger Test für die Haltung und die Risikobereitschaft des Marktes sein.“

Quartalszahlen der Tech-Giganten im Fokus

Von den großen KI-Investoren Alphabet, Microsoft und Amazon wird bei der Vorlage ihrer Quartalszahlen in dieser Woche ein solides Wachstum erwartet. Die Wall Street wird vor allem darauf achten, wie viel diese Konzerne künftig für KI auszugeben planen und inwieweit sich diese Investitionen bereits als rentabel erweisen.

„Der Hauptfokus liegt darauf, was diese Unternehmen künftig für KI auszugeben gedenken und ob diese Ausgaben weiterhin aus dem laufenden Cashflow financed werden können oder ob die Ausgabe von Eigen- und Fremdkapital erforderlich sein wird“, sagte Richard Saperstein von Treasury Partners.

Spannung vor der Zinsentscheidung der Fed

Unterdessen steht Kevin Warsh vor einer bekannten Herausforderung, sollte die Fed die Zinsen unverändert lassen: Er muss die Anleger davon überzeugen, dass die Notenbank entschlossen ist, die Inflation zu bekämpfen, und gleichzeitig erklären, warum die Währungshüter vorerst auf eine Zinserhöhung verzichtet haben.

„Wir erwarten für Mittwoch keine Zinserhöhung der Fed, da der Anleihemarkt die Kreditbedingungen seit der letzten Sitzung bereits gestrafft hat“, sagte Saperstein. „Wir rechnen mit einer gewohnt strengen Rhetorik an der Inflationsfront, gepaart mit einer verhaltenen Umsetzung.“

Da die Währungshüter in erster Linie auf den energiebedingten Inflationsdruck und Währungsdynamiken reagieren und weniger auf eine sich spürbar überhitzende Wirtschaft, dürfte es sich um einen relativ moderaten Straffungszyklus handeln, so Seema Shah von Principal Asset Management.

Die Fed dürfte im Dezember eine Zinserhöhung vornehmen und eine weitere im Jahr 2027, fügte sie hinzu.

– Bloomberg