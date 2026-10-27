Microsoft-Aktie im Fokus: US-Konzern bietet 60.000 Mitarbeitern Abfindungen an

Abfindungen für 60.000 Mitarbeitern: Microsoft startet freiwilliges Ausstiegsprogramm

In einer aktuellen Mitteilung hat die Microsoft-Personalchefin Amy Coleman ein neues „Voluntary Exit Offer“ angekündigt. Das zeitlich begrenzte Programm soll ausgewählten Mitarbeitern erlauben, mit finanzieller Unterstützung und Karriereberatung auszuscheiden. Berechtigt sind bestimmte Teams in Kanada, Indien, Großbritannien und den USA, und zwar Beschäftigte bis einschließlich der internen Karrierestufe 70.

Die Größenordnung von etwa 60.000 Berechtigten bestätigte Microsoft laut der Originalberichterstattung von TechCrunch. Das ist keine Ankündigung, dass 60.000 Stellen wegfallen. Wie viele Beschäftigte das Angebot annehmen, ist bislang offen.

Fast 27 Prozent der Belegschaft könnten angesprochen sein

Laut dem Microsoft-Geschäftsbericht 2026 arbeiteten Ende Juni weltweit rund 223.000 Menschen in Vollzeit für den Konzern. Die potenziell angesprochenen 60.000 Mitarbeiter entsprechen rechnerisch knapp 27 Prozent dieser Belegschaft. Die Zahl beschreibt den Kreis der möglicherweise Berechtigten, nicht die Zahl beschlossener Kündigungen.

Nicht jede Abteilung nimmt teil. Microsoft orientiert das Programm nach eigener Darstellung an den Prioritäten der Geschäftsbereiche und an Kundenverpflichtungen. Individuelle Konditionen sollen die Betroffenen direkt erfahren. Pauschale Angaben über den für jeden Mitarbeiter geltenden Abfindungsbetrag wären daher irreführend. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Warum Microsoft auf Freiwilligkeit setzt

Freiwillige Ausstiegsprogramme erlauben eine Anpassung der Belegschaft, ohne die gesamten Maßnahmen über betriebsbedingte Kündigungen zu organisieren. Für Beschäftigte eröffnet sich damit eine Wahlmöglichkeit, allerdings unter Unsicherheit über die weitere Strategie ihres Bereichs. Microsoft verweist auf Erfahrungen mit einem früheren Vorruhestandsangebot.

Der finanzielle Effekt ist nicht sofort eindeutig. Abfindungen verursachen zunächst Kosten, während mögliche Entlastungen bei Gehalt und Sozialleistungen erst später entstehen. Je nach Annahmequote kann die Wirkung auf Cashflow und Ergebnis daher stark variieren.

KI-Investitionen erhöhen den Kapitalbedarf

Das Programm kommt in einer Phase, in der Microsoft viele Milliarden in Rechenzentren und KI-Technologie investiert. Solche Projekte benötigen Prozessoren, Speicher, Stromanschlüsse und erhebliche Bauleistungen. Dies schafft einen Anreiz, andere Kostenpositionen sorgfältig zu überprüfen.

Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen jeder einzelnen Stelle und einem bestimmten KI-Projekt ist jedoch nicht bewiesen. Die offizielle Personalmitteilung beschreibt das Programm allgemeiner als flexibles Instrument, die Organisation an veränderte Anforderungen anzupassen. Konkrete Einsparungen nennt das Unternehmen dort nicht. Weiterlesen Micron-Technology-Aktie zwischen KI-Boom und China-Risiko: Was Anleger jetzt beachten sollten

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Mitarbeiter müssen die individuellen Vertragsbedingungen und die Folgen für Krankenversicherung, Altersvorsorge und den weiteren Berufsweg prüfen. Die Bedingungen gelten in vier genannten Ländern und lassen sich nicht direkt auf deutsches Arbeitsrecht übertragen. Für Anleger werden vor allem tatsächliche Austrittszahlen und Restrukturierungskosten relevant. Solange diese nicht öffentlich vorliegen, wäre eine genaue Prognose der Einsparungen spekulativ. Die Ankündigung ist wichtig, aber noch keine abgeschlossene Personalbilanz.

Wer in der Microsoft-Aktie investiert ist, sollte das freiwillige Ausstiegsprogramm zunächst anhand tatsächlicher Austritte und Restrukturierungskosten bewerten. Auch ein sofortiger Kauf der Microsoft-Aktie allein wegen möglicher Personaleinsparungen erscheint wenig belastbar. Entscheidend hingegen bleiben das Wachstum von Azure, die Nachfrage nach Copilot und die Frage, ob hohe KI-Investitionen ausreichend zusätzliche Gewinne erwirtschaften. Analysten bleiben überwiegend optimistisch: Laut Barron’s bestätigte Cantor Fitzgerald ein Kursziel von 608 US-Dollar, Morgan Stanley hielt an 600 US-Dollar fest. Beide Häuser bewerten die Microsoft-Aktie mit „Overweight“.