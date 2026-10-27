US-Börsenbericht: Wall Street steigt, da KI-Optimismus Tech-Aktien beflügelt

Erneuter Aufwind durch KI-Optimismus

Die Wall Street hat am Dienstag höher geschlossen, da erneuter Optimismus rund um das Thema Künstliche Intelligenz und ein starker Ausblick für die Unternehmensgewinne den US-Aktien Auftrieb verliehen.

Anleger wogen weiterhin Bedenken hinsichtlich des Ausmaßes der KI-Ausgaben gegen die Erwartungen eines anhaltenden Wachstums im Technologiesektor ab. Der Fokus richtete sich dabei auf eine ereignisreiche Woche mit Quartalszahlen von einigen der größten Unternehmen der USA.

Der Dow Jones Industrial Average schloss 0,03 Prozent höher bei 52.377,57 Punkten.

Blick auf Einzelwerte und Berichtssaison

Amazon legte um 1,61 Prozent zu, gestützt von einer optimistischen Stimmung an der Wall Street und hohen Erwartungen im Vorfeld der für den 29. Oktober anstehenden Ergebnisse für das dritte Quartal.

Der breit gefasste S&P 500 ging zur Schlussglocke 0,60 Prozent höher bei 7.722,60 Punkten aus dem Handel.

Starke Impulse im Technologiesektor

Dell Technologies verzeichnete bis zum Ende der Sitzung ein Plus von 7,47 Prozent, da die neuen Cybersicherheits- und Resilienz-Funktionen das Anlegervertrauen stärkten.

Der Nasdaq gewann bis zum Ende des Handelstags 1,18 Prozent auf 26.477,81 Punkte hinzu.