Panorama

Klavierstimmer sterben aus: Warum klassische Konzerte in 20 Jahren verschwinden könnten

Weltweit gibt es Schätzungen zufolge nur noch 20 bis 30 Konzerttechniker auf höchstem Niveau. Viele stehen kurz vor dem Ruhestand. Nun sollen vier junge Europäer ein jahrhundertealtes Handwerk vor dem Aussterben bewahren. Doch was passiert, wenn niemand mehr Konzertflügel perfekt stimmen kann?
Autor
avtor
Iben Marie Ryberg
08.11.2026 07:27
Lesezeit: 16 min
Klavierstimmer sterben aus: Warum klassische Konzerte in 20 Jahren verschwinden könnten
Ein selten gewordenes Handwerk: Erfahrene Klavierstimmer sorgen mit Präzision und geschultem Gehör dafür, dass Konzertflügel perfekt klingen. (Bild: Viola Lopes/dpa) Foto: Viola Lopes

Im Folgenden:

  • Warum der weltweite Mangel an Konzerttechnikern die Zukunft der klassischen Musik bedroht.
  • Wie eine 790.000-Euro-Initiative die Ausbildung der weltweit letzten Klavierflüsterer finanziert.
  • Weshalb deutschen Traditionsmarken wie Steinway und Bechstein ohne Nachwuchs Wertverluste drohen.

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Iben Marie Ryberg
Iben Marie Ryberg gehört zur Redaktion von Børsen in Dänemark und richtet ihren Blick auch auf Berufe und Branchen, die um ihre Zukunft kämpfen. Über das Bonnier-Netzwerk erscheinen einzelne ihrer Beiträge zudem bei der DWN und erweitern dort die Berichterstattung um eine dänische Perspektive.
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