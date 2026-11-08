Panorama

Klavierstimmer sterben aus: Warum klassische Konzerte in 20 Jahren verschwinden könnten

Weltweit gibt es Schätzungen zufolge nur noch 20 bis 30 Konzerttechniker auf höchstem Niveau. Viele stehen kurz vor dem Ruhestand. Nun sollen vier junge Europäer ein jahrhundertealtes Handwerk vor dem Aussterben bewahren. Doch was passiert, wenn niemand mehr Konzertflügel perfekt stimmen kann?