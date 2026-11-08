Panorama

Lebensverlängerung für Hunde: Neue Pille schenkt dem besten Freund des Menschen weitere gute Jahre

In den USA arbeitet das Unternehmen Loyal an der Markteinführung einer lebensverlängernden Pille für Hunde. Zwei Tierärzte weisen jedoch darauf hin, dass die Verlängerung des Lebens von Vierbeinern nicht ohne Probleme ist.