Finanzen

Jetzt juckt es mich beim Anthropics-IPO in den Fingern

Als ich vor einem Monat darüber schrieb, warum ich derzeit nicht in Anthropic investieren möchte, waren meine wichtigsten Argumente der fragliche Wettbewerbsvorteil und der vermutlich hohe Börsenpreis. Der zu Wochenbeginn veröffentlichte neue IPO-Prospekt hat mich etwas optimistischer gemacht.