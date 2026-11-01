Finanzen

Jetzt juckt es mich beim Anthropics-IPO in den Fingern

Als ich vor einem Monat darüber schrieb, warum ich derzeit nicht in Anthropic investieren möchte, waren meine wichtigsten Argumente der fragliche Wettbewerbsvorteil und der vermutlich hohe Börsenpreis. Der zu Wochenbeginn veröffentlichte neue IPO-Prospekt hat mich etwas optimistischer gemacht.
Autor
avtor
Investor Felix
01.11.2026 17:38
Lesezeit: 10 min
Jetzt juckt es mich beim Anthropics-IPO in den Fingern
Claude wächst rasant und wird profitabel: Jetzt juckt es mich bei Anthropics IPO in den Fingern. (Bild: ChatGPT, Bearbeitung: DWN)

Im Folgenden:

  • Warum der neue IPO-Prospekt von Anthropic überraschend operative Gewinne und stärkere Kundenbindung offenbart.
  • Weshalb günstige Rivalen aus China den Preisdruck auf Anthropics Spitzenmodell Claude erhöhen.
  • Welche Kaufgelegenheiten sich durch den Börsengang für andere Schwergewichte im KI-Sektor ergeben.

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avtor1
Investor Felix

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