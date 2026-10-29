Politik

Verteidigung des Baltikums: Heereschef Freuding fordert mehr Tempo

Mehr als 70 Generale und führende Offiziere aus Deutschland und den Niederlanden haben mögliche Brennpunkte im Baltikum erkundet. Heereschef Freuding sieht bei den Verteidigungsvorbereitungen noch Nachholbedarf und mahnt zu schnellerem Handeln.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
29.10.2026 17:40
Lesezeit: 3 min
Verteidigung des Baltikums: Heereschef Freuding fordert mehr Tempo
Mehr als 70 Generale erkunden das Baltikum: Heereschef Freuding warnt vor Russland und fordert schnelleren Aufbau der Bündnisverteidigung (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum der deutsche Heereschef mehr Tempo bei der Verteidigung des Baltikums fordert.
  • Welche Fähigkeitslücken die Bundeswehr an der Nato-Ostflanke dringend schließen muss.
  • Wie sich deutsche und niederländische Generäle auf einen möglichen russischen Angriff vorbereiten.

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