Finanzen

KfW-Gründerkredite: 225 Millionen Euro zugesagt – doch Banken werden strenger

Die staatliche Förderbank KfW hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich mehr Gründerkredite zugesagt. Gleichzeitig verschärfen deutsche Banken ihre Kreditstandards für Unternehmen. Was wie ein Widerspruch aussieht, zeigt die wachsende Bedeutung öffentlicher Risikoabsicherung.
Autor
avtor
Markus Gentner
31.10.2026 09:47
Lesezeit: 5 min
KfW-Gründerkredite: 225 Millionen Euro zugesagt – doch Banken werden strenger
KfW sagt im ersten Halbjahr 2026 rund 225 Millionen Euro StartGeld zu. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Was hinter dem Anstieg der KfW-StartGeld-Zusagen steckt
  • Wer den ERP-Gründerkredit StartGeld beantragen kann
  • Warum Banken ihre Kreditstandards für Unternehmen verschärfen

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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