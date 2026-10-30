Silberpreis fällt zum Monatsende deutlich: Warum selbst ein Angebotsdefizit den Kurs nicht stützt

Silberpreis aktuell im Minus: Warum selbst ein Angebotsdefizit den Kurs nicht stützt

Nach den am Freitag abgerufenen Silberkursdaten von Gold.de notierte eine Feinunze kurz vor Handelsstart an den europäischen Aktienmärkten bei weniger als 50,65 US-Dollar. Gegenüber dem Schlusskurs des Vortages entsprach dies einem Minus von mehr 2,7 Prozent. Auf Eurobasis betrug der Rückgang 2,7 Prozent.

Die Oktoberbilanz fiel ebenfalls schwach aus: Nach derselben Kursübersicht lag das Minus in Dollar zum Abrufzeitpunkt bei über 16 Prozent. Seit Jahresbeginn betrug der Rückgang demnach rund 33,5 Prozent. Das erklärt, weshalb der Silberpreis bei den aktuellen deutschen Suchtrends wieder verstärkt nachgefragt wird. Ein anhaltender Abwärtstrend ist damit beschrieben, nicht aber seine Fortsetzung prognostiziert. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Warum der Silberpreis trotz Angebotsdefizits fallen kann

Der World Silver Survey 2026 des Silver Institute erwartet für dieses Jahr ein Angebotsdefizit von 46,3 Millionen Feinunzen. Es wäre das sechste Defizitjahr hintereinander. Die Prognose beruht auf Daten und Analysen von Metals Focus.

Eine physische Unterversorgung führt aber nicht zwangsläufig an jedem Handelstag zu steigenden Notierungen. Lagerbestände, kurzfristige Positionierungen und die Liquidität am Terminmarkt beeinflussen die Preisbildung. Wer aus der Jahresbilanz unmittelbar einen höheren Silberpreis für die kommende Woche ableitet, verwechselt zwei unterschiedliche Betrachtungszeiträume.

Das Silver Institute erwartet außerdem für 2026 einen Rückgang der weltweiten Silbernachfrage um etwa zwei Prozent. Die industrielle Verarbeitung soll um drei Prozent sinken, vor allem wegen einer schwächeren Nachfrage aus der Photovoltaik. Eine kräftigere Nachfrage nach Münzen und Barren soll einen Teil davon ausgleichen. Die Prognose ist keine endgültige Jahresabrechnung.

Zinsen und Dollar: Welche Signale für den Silberpreis und für Anleger relevant sind

Der jüngste EZB-Zinsentscheid ließ die europäischen Leitzinsen unverändert. Der Einlagenzins beträgt weiter 2,50 Prozent. Die Notenbank warnte zugleich vor Inflations- und Wachstumsrisiken durch höhere Energiepreise.

Silber wirft selbst keine laufenden Zinsen ab. Deshalb können höhere Renditen auf verzinsliche Anlagen seine relative Attraktivität beeinflussen. Ein stärkerer Dollar kann den Rohstoff für Käufer außerhalb des Dollarraums zusätzlich verteuern. Diese Mechanismen sind für das Marktumfeld wichtig, doch sie erklären nicht automatisch jeden kurzfristigen Kursausschlag.

Was Käufer von Silbermünzen und Barren beachten sollten

Der Börsenpreis einer Feinunze ist nicht identisch mit dem Verkaufspreis einer Münze beim Edelmetallhändler. Hinzu kommen Händlermarge, gegebenenfalls Steuern, Versand und sichere Verwahrung. Beim Wiederverkauf gilt oft ein niedrigerer Ankaufspreis.

Gerade bei stark fallenden Kursen kann die Differenz zwischen An- und Verkauf über die tatsächliche Rendite entscheiden. Für Anleger mit Euro-Ausgaben spielt außerdem der Wechselkurs eine Rolle, weil Silber international überwiegend in Dollar gehandelt wird.

Silberpreis-Entwicklung: Angebotsdefizit schützt nicht vor Kursverlusten

Der Silberpreis startet schwach in den letzten Handelstag des Oktobers. Die aktuellen Notierungen zeigen deutliche Verluste, obwohl der globale Silbermarkt laut Branchenprognose auch 2026 ein Angebotsdefizit aufweist. Darin liegt kein Widerspruch: Kurzfristige Preise reagieren auf Erwartungen, Liquidität und Verkäufe, während die Angebotsbilanz eine längere Frist beschreibt.