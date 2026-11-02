Private Krankversicherung: PKV-Beiträge 2027 steigen für mehr als die Hälfte der Privatversicherten

PKV-Beiträge 2027: Für 53 Prozent der Privatversicherten wird es teurer – wer betroffen ist

Laut den Angaben des PKV-Verbands zu den Beiträgen 2027 sollen die Prämien für rund 53 Prozent der Privatversicherten zum 1. Januar steigen. Die durchschnittliche Anpassung liegt bei diesen Betroffenen voraussichtlich bei 13,4 Prozent. In Beihilfetarifen beträgt der erwartete Durchschnitt 11,4 Prozent, bei den übrigen Versicherten 15,3 Prozent.

Diese Zahlen gelten ausdrücklich nicht für alle Privatversicherten. Sie sind Durchschnittswerte der Tarife, in denen eine Anpassung ansteht. Für einzelne Kunden kann die Erhöhung geringer, höher oder gleich null ausfallen. Spätere Beitragsanpassungen im Laufe des Jahres sind in der genannten Quote nicht enthalten.

Warum private Krankenversicherungen teurer werden

Als wesentlichen Grund nennt der Branchenverband steigende medizinische Leistungsausgaben. Für allgemeine Krankenhausleistungen zahlten private Versicherer 2025 fast 7,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Arzneimittelausgaben stiegen nach Verbandsangaben um rund acht Prozent, die Ausgaben für Heilmittel um mehr als 6,6 Prozent und die für ambulante Arztbehandlungen um sechs Prozent.

Anders als ein allgemeiner Preisaufschlag darf eine PKV-Beitragsanpassung nicht beliebig vorgenommen werden. Die Versicherer müssen bestimmte Veränderungen ihrer Rechnungsgrundlagen nachweisen. Der Verband erklärt, dass eine gesetzliche Schwelle von zehn Prozent bei Versicherungsleistungen gilt, sofern nicht eine niedrigere Schwelle vereinbart wurde. Ein unabhängiger Treuhänder prüft die Voraussetzungen.

Dadurch können Beiträge über mehrere Jahre unverändert bleiben und anschließend sprunghaft steigen. Die Entwicklung eines einzelnen Tarifs muss nicht dem Branchendurchschnitt entsprechen. X DWN Telegramm Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik. E-mail: * Jetzt abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden. Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Höhere PKV-Beiträge 2027: Welche Fristen gelten beim Anpassungsschreiben?

Die gesetzlichen Vorgaben stehen in Paragraf 203 des Versicherungsvertragsgesetzes. Danach wird eine Beitragsanpassung zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Mitteilung der neuen Prämie und ihrer maßgeblichen Gründe folgt. Für eine Änderung zum 1. Januar 2027 muss die entsprechende Mitteilung daher grundsätzlich im November 2026 zugehen.

Versicherte sollten das Schreiben vollständig aufbewahren und insbesondere den neuen Monatsbeitrag, das Wirksamkeitsdatum, die Begründung und etwaige Veränderungen des Selbstbehalts prüfen. Eine angekündigte Durchschnittserhöhung ersetzt nicht die individuelle Beitragsmitteilung.

Interner Tarifwechsel: Diese Möglichkeit gibt es

Der gesetzliche Anspruch auf einen Tarifwechsel erlaubt Versicherten, bei ihrem bisherigen Unternehmen in einen anderen Tarif mit gleichartigem Versicherungsschutz zu wechseln. Dabei werden erworbene Rechte und Alterungsrückstellungen angerechnet. Für zusätzliche oder umfassendere Leistungen kann der Versicherer unter gesetzlichen Voraussetzungen Einschränkungen, Zuschläge oder Wartezeiten verlangen.

Ein interner Wechsel kann die monatlichen Kosten reduzieren, ohne den Versicherer zu verlassen. Entscheidend ist aber der Vergleich des tatsächlichen Leistungsumfangs. Niedrigere Beiträge durch höheren Selbstbehalt oder weniger Leistungen können im Krankheitsfall teuer werden.

Der PKV-Verband weist darauf hin, dass für Versicherte über 60 Jahre bei Beitragserhöhungen besondere Informationspflichten zu günstigeren Tarifen bestehen. Wer einen Wechsel erwägt, sollte mehrere konkrete Angebote und deren Leistungen schriftlich vergleichen.

Warum ein Anbieterwechsel riskanter sein kann

Der Wechsel zu einem anderen privaten Krankenversicherer ist nicht dasselbe wie ein interner Tarifwechsel. Gesundheitsprüfung, Eintrittsalter und die nur begrenzte Übertragbarkeit von Alterungsrückstellungen können die Rechnung verändern. Gerade bei langjährigen Verträgen sollten Versicherte deshalb mögliche Nachteile genau berechnen lassen.

Auch eine Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung ist nicht für jeden Privatversicherten frei möglich. Die Voraussetzungen hängen unter anderem von Alter und Erwerbsstatus ab. Eine pauschale Empfehlung zum Systemwechsel wäre deshalb unseriös.

Was die Erhöhung der PKV-Beiträge 2027 für Haushalte bedeutet

Ein Rechenbeispiel zeigt die Größenordnung: Bei bislang 600 Euro Monatsbeitrag würde eine Erhöhung um 13,4 Prozent rechnerisch 80,40 Euro mehr pro Monat bedeuten. Das wären 964,80 Euro zusätzliche Ausgaben im Jahr. Das Beispiel ist keine Prognose für einen bestimmten Tarif.

Wer die finanzielle Belastung prüfen will, sollte außerdem mögliche Arbeitgeberzuschüsse, Beihilfe, Selbstbehalte und Beitragsentlastungsbausteine berücksichtigen. Die wirtschaftlich günstigste Lösung ergibt sich erst aus dem gesamten Vertrag, nicht allein aus dem ausgewiesenen Monatsbeitrag. Weiterlesen Unter Corona-Niveau: Rund 17,7 Millionen Patienten lagen 2025 im Krankenhaus

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PKV-Beiträge 2027: Nicht allein auf den Prozentwert schauen

Die angekündigten PKV-Beitragserhöhungen für 2027 treffen nicht alle Versicherten, aber eine große Gruppe mit teils erheblicher finanzieller Belastung. Der Durchschnitt von 13,4 Prozent gilt ausschließlich für die Betroffenen und sagt nichts über den einzelnen Vertrag aus. Entscheidend ist das persönliche Anpassungsschreiben mit neuem Beitrag, Begründung und Wirksamkeitsdatum. Wer sparen möchte, sollte zuerst einen internen Tarifwechsel prüfen und dabei Leistungen, Selbstbehalte sowie Alterungsrückstellungen vergleichen.

Ein Wechsel zu einem anderen Versicherer kann Nachteile mit sich bringen. Die gesetzlichen Fristen müssen eingehalten werden. Vor übereilten Entscheidungen ist eine unabhängige Beratung sinnvoll, besonders bei älteren Verträgen und gesundheitlichen Vorerkrankungen.