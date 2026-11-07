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Wertvollste Marken 2026: Apple ist auf Platz eins, Tesla hat am meisten verloren

Welche Unternehmen führen das Ranking der wertvollsten Marken 2026 an, welche gewinnen besonders stark und welche verlieren an Bedeutung? Vor allem die Entwicklung deutscher Automobilhersteller fällt auf.
Autor
avtor
Albina Kenda
07.11.2026 09:47
Lesezeit: 13 min
Wertvollste Marken 2026: Apple ist auf Platz eins, Tesla hat am meisten verloren
Im Ranking der wertvollsten Marken 2026 behauptet Apple die Spitzenposition, während Tesla und deutsche Automobilhersteller deutlich an Markenwert verlieren. (Bild: Angelina Katsanis/AP/dpa) Foto: Angelina Katsanis

Im Folgenden:

  • Warum verlieren deutsche Automarken so drastisch an Wert?
  • Wie konnte Tesla zum größten Verlierer des Markenrankings werden?
  • Welche Unternehmen profitieren vom weltweiten Wandel der Markenwerte?

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Albina Kenda

Zum Autor:

Albina Kenda ist eine erfahrene Journalistin, die sich auf die Berichterstattung über Geldpolitik und EU-Themen für die slowenische Wirtschaftszeitung Casnik Finance spezialisiert hat. Sie arbeitet sich regelmäßig durch endlose Stapel von Berichten, Vorschlägen, Reden und Diskussionen, um so klar wie möglich darzustellen, wie internationale und insbesondere europäische Themen uns alle betreffen, auch wenn wir uns nicht dafür interessieren.

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