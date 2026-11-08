Politik

Erschreckende Expertenwarnung: Die Welt schlafwandelt in Richtung Dritter Weltkrieg

Gideon Rachman ist außenpolitischer Chefkommentator der Financial Times und hat gerade ein neues Buch mit einem beunruhigenden Titel veröffentlicht, in dem er einen Zusammenbruch der Regeln der internationalen Ordnung beschreibt.
Autor
avtor
Hakon Redder
08.11.2026 16:00
Lesezeit: 13 min
Erschreckende Expertenwarnung: Die Welt schlafwandelt in Richtung Dritter Weltkrieg
Das undatierte Archivbild von 1990 zeigt die Ruine der barocken Frauenkirche in Dresden, die kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges nach der Bombennacht vom 13. zum 14. Februar 1945 am 15. Februar in sich zusammen fiel und bis 1993 als Mahnmal unverändert blieb, bevor der Wiederaufbau begann. (Bild. dpa) Foto: Gerig

Im Folgenden:

  • Warum die Kooperation autokratischer Regime die bestehende globale Sicherheitsarchitektur zunehmend gefährdet.
  • Weshalb FT-Chefanalyst Gideon Rachman die Wirksamkeit des NATO-Beistandsartikels bezweifelt.
  • Wie ein chinesisches Blockadeszenario Taiwans Wirtschaft innerhalb weniger Tage lahmlegen könnte.

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