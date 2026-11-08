Erschreckende Expertenwarnung: Die Welt schlafwandelt in Richtung Dritter Weltkrieg

Das undatierte Archivbild von 1990 zeigt die Ruine der barocken Frauenkirche in Dresden, die kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges nach der Bombennacht vom 13. zum 14. Februar 1945 am 15. Februar in sich zusammen fiel und bis 1993 als Mahnmal unverändert blieb, bevor der Wiederaufbau begann. (Bild. dpa) Foto: Gerig