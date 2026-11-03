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Schaeffler-Aktie rutscht ab: Werke und Jobs werden Opfer der Sparmaßnahmen

Die Krise in der deutschen Industrie setzt sich fort: Der fränkische Autozulieferer Schaeffler will vier deutsche Standorte schließen und hier 2.660 Stellen streichen. Welche Werke und Bereiche trifft der Sparkurs noch?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
03.11.2026 18:53
Lesezeit: 2 min
Schaeffler-Aktie rutscht ab: Werke und Jobs werden Opfer der Sparmaßnahmen
Der Autozulieferer Schaeffler verschärft seinen Sparkurs, die Schaeffler-Aktie reagiert entsprechend. (Foto: dpa) Foto: Daniel Karmann

Schaeffler-Aktie rutscht ab: Werke und Jobs werden Opfer der Sparmaßnahmen

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler verschärft mit einem weiteren Kostensenkungsprogramm und Tausenden Stellenstreichungen seinen Sparkurs erheblich. Das Unternehmen will in Europa weitere 3.460 Stellen abbauen, davon 2.660 in Deutschland, wie es in Herzogenaurach mitteilte. Zudem ist die Schließung von vier deutschen Standorten geplant.

Der MDAX-Konzern begründete die weiteren Einschnitte mit der Automobilkrise in Europa, die weitere Gegenmaßnahmen und strukturelle Anpassungen erfordere.

Die Anleger reagieren mit Unverständnis, die Schaeffler-Aktie rutscht im Dienstagshandel zeitweise annähernd 2,5 Prozent ab. Am frühen Nachmittag notierte die Schaeffler-Aktie bei 5,88 Euro. Im weiteren Handelsverlauf reduzierte das Papier des Autozulieferers dann die Verluste aber wieder – ein Sparprogramm ist in der Regel für Anleger eine gute Nachricht.

Autozulieferer Schaeffler: Vier Standorte in Deutschland sollen geschlossen werden

Fünf Standorte, davon vier in Deutschland, sollen perspektivisch geschlossen werden. Dazu gehören laut Schaeffler das Werk in Dortmund mit aktuell 430 Beschäftigten sowie der Standort Morbach mit 160 Mitarbeitenden.

Zudem ist laut Schaeffler geplant, die Aktivitäten am Standort Berlin mit aktuell etwa 270 Beschäftigten einzustellen und den Standort Schwalbach aufzugeben. Ein Großteil der rund 385 Beschäftigten solle an den Schaeffler-Standort in Frankfurt wechseln. Insgesamt seien rund 190 Stellen vom Abbau betroffen.

Darüber hinaus sei vorgesehen, die Aktivitäten im Werkzeugbau am Standort Höchstadt einzustellen und im Sondermaschinenbau an den Standorten Erlangen und Schweinfurt Anpassungen vorzunehmen. Ferner seien Kapazitäts- und Strukturanpassungen an weiteren Standorten in Deutschland – darunter Herzogenaurach, Bühl, Höchstadt, Nürnberg und Regensburg – geplant.

Scharfe Kritik von IG Metall an Autozulieferer Schaeffler

Die IG Metall und der Konzernbetriebsrat kritisierten das neuerliche Sparprogramm scharf. "Bei Schaeffler folge inzwischen ein Abbauprogramm auf das nächste, noch bevor die Folgen des vorherigen bewältigt sind", sagte Thomas Höhn, Unternehmensbeauftragter der IG Metall für Schaeffler. "Das ist kein Zukunftskonzept für den Industriestandort Deutschland." Bereits 2024 und 2025 hatte Schaeffler die Streichung mehrerer tausend Arbeitsplätze beschlossen.

50 Prozent des Stellenabbaus beim Autozulieferer Schaeffler betreffen die Produktion

Nach Abschluss der im November 2024 bekanntgegebenen Strukturmaßnahmen sowie von 1.800 Altersteilzeitverträgen Anfang Oktober habe der Vorstand beschlossen, ein weiteres Ergebnisverbesserungsprogramm zu starten, hieß es weiter. Ziel sei es, Überkapazitäten abzubauen, Entwicklungskapazitäten anzupassen, Personalkosten zu senken und die Komplexität der Organisation zu reduzieren.

Zum Stellenabbau hieß es, rund 50 Prozent beträfen die Produktion, 30 Prozent den Bereich Forschung und Entwicklung und 20 Prozent weitere Funktionsbereiche. Vom Abbau seien 16 Standorte in der Region Europa betroffen.

Das jährliche Ergebnis solle sich durch die Maßnahmen ab 2030 um 300 Millionen Euro verbessern. Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld veranschlagt für das Sparprogramm Einmalkosten von rund 480 Millionen Euro.

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