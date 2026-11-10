Goldpreis aktuell: US-Zinsen und US-Dollar bestimmen die Richtung

Goldpreis aktuell: US-Zinsen bleiben ein entscheidender Faktor

Der Goldpreis notierte rund eine Stunde vor Handelsauftakt an den europäischen Börsen bei 4.120 Dollar je Feinunze - gegenüber dem Schlusskurs von Montag ist das ein Minus von rund 0,5 Prozent.

Der Goldkurs wird stark von den Renditen amerikanischer Staatsanleihen beeinflusst. Anders als Anleihen zahlt das Metall keine laufenden Zinsen. Wenn die Renditen steigen, erhöhen sich deshalb die Opportunitätskosten einer Goldanlage. Ein fester Dollar kann die Nachfrage aus anderen Währungsräumen zusätzlich bremsen. Beide Zusammenhänge sind wichtige Einflussfaktoren, erklären aber nicht automatisch jede einzelne Tagesbewegung.

Die Federal Reserve hielt ihren Leitzinskorridor am 28. Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Die Notenbank bezeichnete die Inflation weiterhin als erhöht. Für den Goldpreis bedeutet das, dass die Hoffnung auf rasch sinkende Zinsen vorerst mit Unsicherheit verbunden bleibt. Ob der heutige Rückgang unmittelbar auf veränderte Zinserwartungen zurückgeht, lässt sich aus den vorliegenden Kursdaten allein nicht beweisen.

Kapitalzuflüsse in Goldfonds

Die Goldpreis-Entwicklung hängt nicht nur vom kurzfristigen Handel ab. Der World Gold Council meldete am 5. November für den Oktober weltweite Nettozuflüsse von 2,7 Milliarden Dollar in physisch besicherte Goldfonds. Die Bestände stiegen um 19 Tonnen auf 4.275 Tonnen. Vor allem europäische Fonds trugen zu dieser Entwicklung bei.

Beim Gold-Preis wirken solche längerfristigen Kapitalströme als möglicher Nachfragefaktor. Sie garantieren allerdings keine steigenden Notierungen am nächsten Handelstag. Als gelbes Edelmetall gilt Gold vielen Investoren als Instrument zur Diversifikation, kann bei plötzlichen Umschichtungen aber deutlich schwanken. Der Goldpreis bleibt daher auch bei grundsätzlich stabiler Anlegernachfrage anfällig für Rücksetzer. Weiterlesen Goldreserven gegen Sanktionen: Warum China massiv kauft

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Goldpreis-Prognose: Ausblick auf die kommenden Handelstage

Für den Goldpreis rückt nun die Marke von 4.100 Dollar in den Mittelpunkt. Eine Stabilisierung oberhalb dieser Schwelle könnte die kurzfristige Stimmung verbessern. Steigende Renditen, ein stärkerer Dollar oder neue Inflationssorgen könnten dagegen weiteren Verkaufsdruck auslösen. Umgekehrt wären sinkende Marktzinsen ein möglicher Rückenwind. Eine einzelne Kursmarke liefert jedoch weder ein sicheres Handelssignal noch eine verlässliche Prognose.