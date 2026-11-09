Goldpreis aktuell: Gold steigt zum Wochenstart über 4.100 US-Dollar

Goldpreis aktuell: Gold steigt zum Wochenstart auf rund 4.124 Dollar

Der Goldpreis kletterte zum Auftakt in die neue Handelswoche zeitweise auf 4.124,47 US-Dollar je Feinunze. Damit hat das gelbe Edelmetall die psychologisch wichtige Marke von 4.100 US-Dollar überschritten, doch die Erholung steht auf wackligen Beinen.

Als wichtiger Impuls gelten sinkende Ölpreise. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, dass Signale einer möglichen Entspannung im Konflikt um Iran Sorgen vor Lieferausfällen dämpften. Günstigeres Rohöl könnte den künftigen Preisdruck abschwächen und damit Erwartungen an höhere US-Zinsen begrenzen. Auch ein etwas schwächerer Dollar kann Käufern außerhalb des Dollarraums entgegenkommen. Ein eindeutiger Nachweis für die Gewichtung dieser Faktoren im heutigen Handel liegt nicht vor.

Beim Goldpreis bleiben die Zinsaussichten dennoch eine Gegenkraft. In ihrer Zinsentscheidung vom 28. Oktober beließ die US-Notenbank Federal Reserve das Zielband bei 3,75 bis 4,00 Prozent und bezeichnete die Inflation weiterhin als erhöht. Der Goldpreis reagiert häufig empfindlich auf steigende Renditen, weil das Metall selbst keine laufenden Zinsen abwirft. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Goldpreis-Entwicklung: Nachfrage und Risiken im Blick

Die Goldpreis-Entwicklung hängt nicht nur an kurzfristigen Konjunkturdaten. Laut der am 5. November veröffentlichten Oktober-Auswertung des World Gold Council flossen weltweit netto 2,7 Milliarden Dollar in physisch gedeckte Goldfonds. Deren Bestände stiegen um 19 Tonnen auf 4.275 Tonnen. Diese Daten belegen Nachfrage im Oktober, nicht jedoch die Käufe am heutigen Montag.

Für den Goldpreis richtet sich der Blick nun auf weitere US-Inflationssignale und die Reaktion der Anleihemärkte. Der Gold-Preis könnte sich oberhalb von 4.100 Dollar festigen, falls Öl und Dollar schwach bleiben. Ziehen Inflationserwartungen oder Renditen erneut an, droht ein Rücksetzer. Als gelbes Edelmetall ist Gold zugleich Absicherung und schwankungsanfällige Marktanlage. Weiterlesen Goldpreis aktuell um 3.900 Dollar: Edelmetallpreise rutschen ab – Warnsignal für die Weltkonjunktur?

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Goldpreis aktuell: Ein kräftiger Start ist noch keine Trendwende

Der Goldpreis beginnt die neue Woche mit deutlichen Kursgewinnen. Die Feinunze liegt am Montagmorgen wieder über 4.100 US-Dollar und erholt sich damit vom schwächeren Freitag. Entlastung kommt vor allem von nachgebenden Ölpreisen und der Hoffnung, dass geringerer Inflationsdruck die Zinserwartungen beruhigt.

Die Federal Reserve hat ihre Leitzinsen zuletzt jedoch nicht gesenkt und verweist weiterhin auf erhöhte Inflation. Zugleich zeigen die jüngsten Fondszahlen eine anhaltende Nachfrage nach dem Metall. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die Erholung auch bei neuen US-Konjunkturdaten trägt. Die aktuellen Kurse sind Momentaufnahmen; aus einem starken Handelstag folgt noch kein verlässlicher Aufwärtstrend.