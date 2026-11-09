Finanzen

Goldpreis aktuell: Gold steigt zum Wochenstart über 4.100 US-Dollar

Der Goldpreis hat am Montagmorgen zeitweise kräftig zugelegt und wieder die Marke von 4.100 US-Dollar je Feinunze überwunden. Sinkende Ölpreise mildern zwar die Inflationssorgen, doch die Zinspolitik der US-Notenbank bleibt gleichzeitig ein Risiko für eine nachhaltige Erholung beim Goldpreis aktuell.
Autor
avtor
Markus Gentner
09.11.2026 08:36
Aktualisiert: 09.11.2026 08:36
Lesezeit: 5 min
Goldpreis aktuell: Gold steigt zum Wochenstart über 4.100 US-Dollar
Der Goldpreís steigt am Montag, weil sinkende Ölpreise die Märkte entlasten. (Bild: ChatGPT)

Goldpreis aktuell: Gold steigt zum Wochenstart auf rund 4.124 Dollar

Der Goldpreis kletterte zum Auftakt in die neue Handelswoche zeitweise auf 4.124,47 US-Dollar je Feinunze. Damit hat das gelbe Edelmetall die psychologisch wichtige Marke von 4.100 US-Dollar überschritten, doch die Erholung steht auf wackligen Beinen.

Als wichtiger Impuls gelten sinkende Ölpreise. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, dass Signale einer möglichen Entspannung im Konflikt um Iran Sorgen vor Lieferausfällen dämpften. Günstigeres Rohöl könnte den künftigen Preisdruck abschwächen und damit Erwartungen an höhere US-Zinsen begrenzen. Auch ein etwas schwächerer Dollar kann Käufern außerhalb des Dollarraums entgegenkommen. Ein eindeutiger Nachweis für die Gewichtung dieser Faktoren im heutigen Handel liegt nicht vor.

Beim Goldpreis bleiben die Zinsaussichten dennoch eine Gegenkraft. In ihrer Zinsentscheidung vom 28. Oktober beließ die US-Notenbank Federal Reserve das Zielband bei 3,75 bis 4,00 Prozent und bezeichnete die Inflation weiterhin als erhöht. Der Goldpreis reagiert häufig empfindlich auf steigende Renditen, weil das Metall selbst keine laufenden Zinsen abwirft.

Goldpreis-Entwicklung: Nachfrage und Risiken im Blick

Die Goldpreis-Entwicklung hängt nicht nur an kurzfristigen Konjunkturdaten. Laut der am 5. November veröffentlichten Oktober-Auswertung des World Gold Council flossen weltweit netto 2,7 Milliarden Dollar in physisch gedeckte Goldfonds. Deren Bestände stiegen um 19 Tonnen auf 4.275 Tonnen. Diese Daten belegen Nachfrage im Oktober, nicht jedoch die Käufe am heutigen Montag.

Für den Goldpreis richtet sich der Blick nun auf weitere US-Inflationssignale und die Reaktion der Anleihemärkte. Der Gold-Preis könnte sich oberhalb von 4.100 Dollar festigen, falls Öl und Dollar schwach bleiben. Ziehen Inflationserwartungen oder Renditen erneut an, droht ein Rücksetzer. Als gelbes Edelmetall ist Gold zugleich Absicherung und schwankungsanfällige Marktanlage.

Goldpreis aktuell: Ein kräftiger Start ist noch keine Trendwende

Der Goldpreis beginnt die neue Woche mit deutlichen Kursgewinnen. Die Feinunze liegt am Montagmorgen wieder über 4.100 US-Dollar und erholt sich damit vom schwächeren Freitag. Entlastung kommt vor allem von nachgebenden Ölpreisen und der Hoffnung, dass geringerer Inflationsdruck die Zinserwartungen beruhigt.

Die Federal Reserve hat ihre Leitzinsen zuletzt jedoch nicht gesenkt und verweist weiterhin auf erhöhte Inflation. Zugleich zeigen die jüngsten Fondszahlen eine anhaltende Nachfrage nach dem Metall. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die Erholung auch bei neuen US-Konjunkturdaten trägt. Die aktuellen Kurse sind Momentaufnahmen; aus einem starken Handelstag folgt noch kein verlässlicher Aufwärtstrend.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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