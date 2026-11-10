Dieselpreise fallen: Was Autofahrer zahlen und wo die Gründe liegen

Dieselpreise fallen: 2,19 Euro für Diesel am Dienstag

Das Preisportal Benzinpreis Aktuell weist am Morgen des 10. November 2026 einen bundesweiten Dieselwert von ungefähr 2,19 Euro je Liter aus. Für den 9. November nennt dieselbe Datenreihe 2,218 Euro. Zwischen dem laufenden Frühwert und dem abgeschlossenen Tageswert liegen rechnerisch 2,8 Cent.

Die Plattform ermittelt ihre Preise unter anderem aus den Meldungen der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe. Wichtig bleibt: Ein Morgenwert kann sich im Tagesverlauf noch ändern. Er ist daher kein unmittelbar vergleichbarer offizieller Tagesdurchschnitt.

Der ADAC-Wochenvergleich vom 4. November bezifferte Diesel auf 2,260 Euro je Liter. Schon dieser Wert war 2,9 Cent niedriger als in der Woche zuvor. Die aktuelle Momentaufnahme liegt erneut darunter. Wegen unterschiedlicher Erhebungszeitpunkte ist die Differenz zum ADAC-Wert jedoch nicht als exakter Wochenrückgang zu verstehen.

Warum der Dieselpreis deutlich höher bleibt als E10

Im gleichen aktuellen Preisportal lag Super E10 bei ungefähr 1,95 Euro. Der Diesel-Abstand betrug somit rund 24 Cent je Liter. Für Pendler und Betriebe ist das ein erheblicher laufender Kostenfaktor. Benzin und Diesel sind allerdings keine frei austauschbaren Kraftstoffe für denselben Fahrzeugmotor.

Die Preisdifferenz hat mehrere Ursachen. Raffineriekapazitäten, Nachfrage nach Mitteldestillaten wie Diesel und Heizöl, internationale Handelsströme und Transportkosten beeinflussen beide Kraftstoffsorten verschieden. Der ADAC kritisierte Anfang November bereits einen Abstand von knapp 22 Cent zwischen Diesel und E10.

Ein einzelner preiswerter Tanktag macht die Fahrzeugkosten daher nicht dauerhaft niedrig. Wer eine Flotte betreibt, sollte Verbrauch, Laufleistung und die tatsächlich gezahlten Literpreise über längere Zeit vergleichen. X Newsletter Premium Exklusive Inhalte, Insider-Wissen und besondere Vorteile – sichern Sie sich jetzt den Zugang zu unserem Premium-Newsletter und seien Sie immer einen Schritt voraus! E-mail: * Jetzt abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Tankrabatt bis Jahresende: Wie die Entlastung wirkt

Die Bundesregierung erläutert die befristete Energiesteuersenkung von rund 14 Cent je Liter seit dem 1. Oktober. Mit dem Umsatzsteuereffekt entspricht sie einer rechnerischen Bruttoentlastung von knapp 17 Cent. Die Maßnahme ist zunächst bis zum 31. Dezember 2026 befristet.

Ein zusätzliches Preissignal kommt vom Rohölmarkt. Laut ADAC kostete Brent am 3. November rund 104 US-Dollar je Barrel, etwa fünf Dollar weniger als eine Woche zuvor. Sinkende Rohölkosten können Kraftstoffpreise drücken, sind aber nicht die einzige Einflussgröße.

Der Tankrabatt-Monitor von Benzinampel meldet für den 9. November einen Diesel-Tagesmittelwert von 2,230 Euro. Am 30. September lag der Wert dort bei 2,384 Euro. Die Differenz von 15,4 Cent lässt sich nicht vollständig der Steuermaßnahme zuschreiben, weil auch die Beschaffungspreise schwankten.

Diese Auswertung deckt nach Angaben des Betreibers rund 14.000 Tankstellen ab. Unterschiedliche Portale können dennoch wegen ihrer Methoden andere Mittelwerte melden. Daher sollten Zahlen stets mit Datenquelle und Erhebungsdatum angegeben werden.

Niedriger Dieselpreis: Was Autofahrer und Unternehmen tatsächlich sparen

Sinkt der Literpreis um 2,8 Cent, kostet eine 60-Liter-Tankfüllung rechnerisch 1,68 Euro weniger. Das ist lediglich ein Beispiel anhand des Unterschieds zwischen dem aktuellen Frühwert und dem gestrigen Tagesmittel. An einer konkreten Tankstelle kann die Ersparnis erheblich abweichen.

Bei Speditionen, Lieferdiensten oder Handwerksbetrieben können schon geringe Centbeträge über große Tankmengen relevant sein. Gleichzeitig sind Kraftstoffverträge, Routen und Verbrauch für die betriebliche Kalkulation mindestens ebenso wichtig.

Der ADAC kritisiert weiterhin die Regel, nach der Tankstellen Preise seit April grundsätzlich nur einmal täglich um 12 Uhr erhöhen dürfen. Sie habe die Unterschiede im Tagesverlauf eher vergrößert. Ein lokaler Vergleich vor dem Tanken bleibt deshalb sinnvoll. Auch eine mögliche Preisregulierung ab 2027 ist noch keine feste Garantie für künftig niedrigere Kraftstoffkosten. Weiterlesen Dieselpreis im November: Oktober deutlich billiger – doch Diesel bleibt teurer als E10

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Spritpreis: Entlastung mit Vorbehalt

Der jüngste Rückgang des Dieselpreises bringt Pendlern und Unternehmen etwas Entlastung. Ein Preisportal meldet am 10. November niedrigere Werte als am Vortag, während die ADAC-Wochenbilanz bereits Anfang des Monats sinkende Preise zeigte. Trotzdem bleibt Diesel deutlich teurer als Super E10. Bei aktuellen Zahlen muss zwischen Momentaufnahmen, Tagesdurchschnitten und Wochenwerten unterschieden werden. Auch der befristete Tankrabatt macht die weitere Entwicklung unsicher. Wer beim Tanken sparen will, sollte lokale Preise vergleichen und nicht nur auf nationale Mittelwerte schauen. Für Betriebe sind langfristige Einkaufskosten aussagekräftiger als einzelne günstige Tage. Eine dauerhafte Entspannung des Marktes lässt sich bislang nicht beweisen.