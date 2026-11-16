Wirtschaft

Deutschland gründet wieder mehr: 103.700 größere Betriebe in neun Monaten

Mehr Neugründungen, weniger Geschäftsaufgaben größerer Betriebe: Die neuen Destatis-Zahlen wirken wie ein Hoffnungssignal für den Standort Deutschland. Doch ein Blick auf die Statistik und den KfW-Gründungsmonitor zeigt, warum von einem breiten Gründerboom noch keine Rede sein kann.
Autor
avtor
Markus Gentner
16.11.2026 16:47
Lesezeit: 2 min
Deutschland gründet wieder mehr: 103.700 größere Betriebe in neun Monaten
Die Zahl größerer Neugründungen steigt um 4,5 Prozent. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Was die neuen Destatis-Zahlen für die deutsche Gründerlandschaft bedeuten
  • Wie stark die Gründungen größerer Betriebe im Jahr 2026 steigen
  • Warum Gewerbeanmeldungen nicht mit Unternehmensgründungen gleichzusetzen sind

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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