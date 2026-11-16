Finanzen

KI-Aktien im Ausverkauf: Diese Titel kaufen Fondsmanager

Die Euphorie ist verflogen, Milliarden an Börsenwert sind verschwunden. Doch während viele Anleger bei KI-Aktien nervös werden, entdecken erfahrene Fondsmanager neue Chancen. Besonders ein Chipkonzern fällt durch seine überraschend niedrige Bewertung auf.
Autor
avtor
Semir Hasanbegovic
16.11.2026 12:07
Lesezeit: 14 min
KI-Aktien im Ausverkauf: Diese Titel kaufen Fondsmanager
Nach deutlichen Kursverlusten bei KI-Aktien setzen Fondsmanager auf günstig bewertete Halbleiterhersteller und neue Wachstumschancen im Technologiesektor. (Bild: Oliver Berg/dpa) Foto: Oliver Berg

Im Folgenden:

  • Warum sehen Fondsmanager gerade jetzt neue Chancen bei KI-Aktien?
  • Welche Chipaktie bezeichnet Jonas Olavi als besonders günstig?
  • Wie reagiert Microsoft auf die wachsende Konkurrenz im KI-Geschäft?

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Semir Hasanbegovic
Alexandra Ramnewall schreibt für Dagens industri, das schwedische Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. In ihren Beiträgen beschäftigt sie sich unter anderem mit Russland, Sicherheitspolitik und geopolitischen Risiken; gelegentlich erscheinen solche Einordnungen auch bei der DWN.
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