Wirtschaft

Stahlindustrie in der Krise: Tausende Jobs in Gefahr – IG Metall fordert konkrete Maßnahmen

Tausende Arbeitsplätze, milliardenschwere Investitionen und die Zukunft einer Schlüsselindustrie stehen auf dem Spiel. In Salzgitter wächst der Druck auf die Bundesregierung, endlich zu handeln. Gewerkschaften und Stahlhersteller erwarten verbindliche Zusagen. Doch der Weg aus der Krise bleibt schwierig.