Wirtschaft

Stahlindustrie in der Krise: Tausende Jobs in Gefahr – IG Metall fordert konkrete Maßnahmen

Tausende Arbeitsplätze, milliardenschwere Investitionen und die Zukunft einer Schlüsselindustrie stehen auf dem Spiel. In Salzgitter wächst der Druck auf die Bundesregierung, endlich zu handeln. Gewerkschaften und Stahlhersteller erwarten verbindliche Zusagen. Doch der Weg aus der Krise bleibt schwierig.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
16.11.2026 08:54
Aktualisiert: 16.11.2026 08:54
Lesezeit: 5 min
Stahlindustrie in der Krise: Tausende Jobs in Gefahr – IG Metall fordert konkrete Maßnahmen
Deutschlands Stahlindustrie steckt in der Krise. Beim Stahlgipfel fordern Gewerkschaften konkrete Zusagen. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum die deutsche Stahlindustrie zunehmend unter wirtschaftlichen Druck gerät.
  • Welche Erwartungen Gewerkschaften an den Nationalen Stahlgipfel knüpfen.
  • Weshalb hohe Energiepreise die Zukunft heimischer Stahlstandorte gefährden.

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