Mazda CX-60 im Test: Warum sich der Diesel noch immer lohnt

Der Mazda CX-60 kombiniert einen 254 PS starken Sechszylinder-Diesel mit Allradantrieb, großzügigem Platzangebot und einer Reichweite von rund 960 Kilometern. (Bild: Matej Štakul)

Der Mazda CX-60 kombiniert einen 254 PS starken Sechszylinder-Diesel mit Allradantrieb, großzügigem Platzangebot und einer Reichweite von rund 960 Kilometern. (Bild: Matej Štakul)

Mazda CX-60 mit Diesel: Viel Leistung bei niedrigem Verbrauch

Der Mazda CX-60 überzeugt mit einem leistungsstarken Dieselmotor, großzügigen Platzverhältnissen und einer umfangreichen Serienausstattung. Das getestete Modell kostet 64.840 Euro. Doch wie gut schlägt sich der große SUV im Alltag? Das haben unsere Kollegen von Finance.si getestet.

Die Hexenverfolgung gehörte zu den dunkelsten Kapiteln der europäischen Geschichte. Ihren Höhepunkt erreichte sie im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert. Menschen wurden der Hexerei beschuldigt, häufig aufgrund von Gerüchten, persönlichen Feindschaften oder erzwungenen Geständnissen. Viele verurteilte man zum Tode, meist endeten sie auf dem Scheiterhaufen.

Wer als ungewöhnlich, streitsüchtig oder gesellschaftlich unerwünscht galt, geriet schnell ins Visier der Ankläger. Die meisten Beschuldigten waren Frauen. Schätzungen zufolge wurden zwischen 40.000 und 60.000 Menschen hingerichtet.

Doch zurück ins Jahr 2026. Wer hätte gedacht, dass es noch immer eine Art Hexenjagd gibt? Natürlich nicht in dieser drastischen Form. Zu denjenigen, auf die heute mit dem Finger gezeigt wird, gehören beispielsweise Autofahrer, die es wagen, ein Fahrzeug mit Dieselmotor zu kaufen. Zum Glück landet dafür niemand mehr auf dem Scheiterhaufen. Der Mazda CX-60 verbindet eine markante Frontpartie mit einem leistungsstarken Sechszylinder-Diesel, der 254 PS leistet und dennoch sparsam im Verbrauch bleibt. (Bild: Matej Štakul)

Beim Mazda CX-60 gibt es jedenfalls keinen Grund für ein schlechtes Gewissen. Unter seiner Motorhaube arbeitet ein Dieselmotor, der diese Bezeichnung mehr als verdient. Nach zwei Wochen mit dem großen SUV steht fest: Eine andere Antriebsart wäre für dieses Fahrzeug kaum vorstellbar. Der Allradantrieb und der Dieselmotor harmonieren hervorragend miteinander.

Kein Wunder, schließlich vereint der Motor hohe Leistung mit bemerkenswerter Sparsamkeit. Was zunächst wie ein Widerspruch klingt, funktioniert in der Praxis erstaunlich gut. Trotz einer durchaus sportlichen Fahrweise lag der durchschnittliche Verbrauch bei lediglich sechs Litern auf 100 Kilometern. Auch am Heck zeigt sich der Mazda CX-60 mit kraftvollem Design und klaren Linien, die den selbstbewussten Auftritt des großen SUV unterstreichen. (Bild: Matej Štakul)

Dabei arbeitet unter der Motorhaube ein 3,3 Liter großer Sechszylinder mit 254 PS beziehungsweise 187 Kilowatt. Diese Leistung sorgt dafür, dass der Mazda CX-60 auf Landstraßen und Autobahnen zu den schnelleren Fahrzeugen gehört. Überholmanöver gelingen mühelos.

Für den Sprint von null auf 100 Kilometer pro Stunde benötigt der fast zwei Tonnen schwere SUV mit Allradantrieb lediglich 7,4 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt beachtliche 219 Kilometer pro Stunde.

Interessant ist auch die Reichweite. Der Kraftstofftank fasst 58 Liter, womit der Mazda CX-60 mit einer Tankfüllung nahezu die magische Marke von 1.000 Kilometern erreicht. Genauer gesagt sind es rund 960 Kilometer. Ein überzeugender Wert für ein Fahrzeug dieser Größe und Leistung. Der Innenraum des Mazda CX-60 überzeugt mit hochwertigen Materialien, bequemen Ledersitzen und einem übersichtlich gestalteten Cockpit mit intuitiver Bedienung. (Bild: Matej Štakul)

Mazda CX-60 im Alltag: Komfort trifft auf großzügige Ausstattung

Mit einer Länge von 4,74 Metern gehört der Mazda CX-60 zweifellos zu den größeren Fahrzeugen. Dennoch überrascht er mit seiner Wendigkeit. Beim Manövrieren durch enge Stadtstraßen erweisen sich die Parkkameras sowie die vorderen und hinteren Parksensoren als wertvolle Helfer. Besonders in Parkhäusern ist allerdings volle Aufmerksamkeit gefragt.

Hinter dem Steuer fühlt sich der Fahrer beinahe wie ein König. Der mit weichem Leder bezogene Sitz lässt sich elektrisch in verschiedene Richtungen verstellen und auf Wunsch beheizen oder belüften. Der Komfort erinnert eher an einen gemütlichen Sessel im heimischen Wohnzimmer als an einen gewöhnlichen Autositz. Die Rücksitze des Mazda CX-60 bieten dank des großzügigen Radstands von 2,87 Metern viel Beinfreiheit und zusätzlichen Komfort durch eine optionale Sitzheizung. (Bild: Matej Štakul)

Eine Besonderheit ist der große Farbbildschirm, der sich nicht per Berührung bedienen lässt. Das stört jedoch keineswegs. Stattdessen befindet sich auf der Mittelkonsole ein Drehregler, über den sich sämtliche Menüs einfach und nahezu intuitiv aufrufen lassen. Alternativ stehen Bedienelemente am Lenkrad zur Verfügung.

Die Ausstattungslinie Homura Plus bietet ein besonders hohes Komfortniveau. Hier fehlt es praktisch an nichts. Selbst der intelligente Fahrzeugschlüssel verdient seinen Namen. Er verriegelt und entriegelt das Auto selbstständig und funktioniert dabei zuverlässig.

Auch das Navigationssystem führt schnell und sicher ans Ziel. Besonders angenehm ist zudem der adaptive Tempomat, der den Fahrer während der Fahrt spürbar entlastet. Voraussetzung ist lediglich, dass man sich auf die Unterstützung des Systems einlässt. Der Kofferraum des Mazda CX-60 bietet mit 477 Litern Stauraum ausreichend Platz für Gepäck, Reisetaschen und die Anforderungen längerer Familienreisen. (Bild: Matej Štakul)

Da sich der Mazda CX-60 ausdrücklich auch als Familienauto versteht, spielen die Platzverhältnisse auf der Rückbank eine wichtige Rolle. Bereits der Radstand von 2,87 Metern lässt vermuten, dass die Passagiere im Fond reichlich Bewegungsfreiheit genießen können.

Und tatsächlich werden die hohen Erwartungen erfüllt. Selbst ein groß gewachsener Basketballspieler dürfte auf den hinteren Sitzen problemlos Platz finden. Noch angenehmer wird die Fahrt durch die Möglichkeit, auch die Rücksitze zu beheizen. In der Seitenansicht zeigt der Mazda CX-60 seine stattlichen Proportionen: Mit 4,74 Metern Länge verbindet der SUV eine elegante Linienführung mit großzügigen Platzverhältnissen. (Bild: Matej Štakul)

Mazda CX-60: Viel Platz, hoher Preis und fünf Sterne für Sicherheit

Das großzügige Raumangebot setzt sich im Kofferraum fort. Obwohl Mazda dessen Volumen offiziell mit 477 Litern angibt, wirkt das Gepäckabteil deutlich größer. Familien dürften deshalb auch auf längeren Reisen kaum Schwierigkeiten haben, sämtliche Koffer, Reisetaschen und andere Gepäckstücke unterzubringen.

Nach all diesen Vorzügen dürfte allerdings klar sein, dass der Mazda CX-60 kein günstiges Auto ist. Der Testwagen kostet 64.840 Euro. Das ist zweifellos eine erhebliche Summe. Allerdings würde ein vergleichbar motorisiertes und ausgestattetes Fahrzeug einer klassischen Premiummarke noch deutlich mehr kosten. Aus der schrägen Heckperspektive betont der Mazda CX-60 mit breiten Schultern, markanten Rückleuchten und einer eleganten Linienführung seinen kraftvollen Auftritt. (Bild: Matej Štakul)

Ein weiteres Argument für den großen SUV ist seine Sicherheit. Bereits 2022 erhielt der Mazda CX-60 bei den Crashtests von Euro NCAP die maximale Bewertung von fünf Sternen. Damit konnte das Modell auch bei der Sicherheitsprüfung überzeugen.

Dabei ist der CX-60 noch nicht einmal das größte SUV im Mazda-Programm. Diese Rolle übernimmt der CX-80, der rund 25 Zentimeter länger ist und damit noch mehr Platz sowie einen nochmals gehobenen Anspruch bietet. Bei vergleichbarer Motorisierung und Ausstattung kostet er 71.190 Euro.

Was bedeutet das für deutsche Autofahrer? Gerade für Familien und Vielfahrer, die regelmäßig längere Strecken zurücklegen, bleibt die Kombination aus hoher Reichweite, kräftigem Motor und niedrigem Verbrauch interessant. Der Mazda CX-60 zeigt, dass ein moderner Diesel trotz des wachsenden Angebots elektrifizierter Antriebe weiterhin praktische Vorteile bieten kann. Ob sich der Kauf wirtschaftlich lohnt, hängt allerdings vom persönlichen Fahrprofil und den laufenden Kosten ab.