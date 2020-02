Warnungen werden ignoniert: Konzeptlos und arrogant schaufelt sich die EU ihr eigenes Grab

Lesezeit: 6 min

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor kurzem den Austritt Großbritanniens aus der EU als Weckruf bezeichnet. Zurecht. Allerdings ist man in Brüssel taub und so wird gegenüber London weiter agiert, als ob nichts gewesen wäre. Auch die vielen anderen Weckrufe verhallen wirkungslos: Die Nutznießer des EU-Budgets schreien nach mehr Geld, als ob in Brüssel ein Geldautomat stünde, den die zahlenden Länder unbeschränkt auffüllen müssen und können. Nach dem Sinn der Ausgaben darf nicht gefragt werden, Hauptsache die Mittel fließen. Man kann kaum von einem Weckruf sprechen, eher schon von einem Weckschrei, wenn man die Forderungen der französischen Demonstranten nach einem Ausbau der ohnehin schon extremen Sozialleistungen hört, die Frankreich und somit auch die EU lähmen. Vollends als Weck-Kakophonie erweist sich der Umgang mit dem Rechtsstaat in Spanien, Polen und in Ungarn, wo man aber die Gelder aus Brüssel besonders gerne nimmt.

In Europa regiert vor allem eins: Der Egoismus. (Foto: dpa) Foto: Patrick Pleul