Großauftrag von korrupter ukrainischer Staatsbahn: Die Deutsche Bahn läuft ins offene Messer

Lesezeit: 2 min

Die Deutsche Bahn wird die Ukrainischen Staatsbahnen (US) in großem Stil beraten. Dabei hat sie offenbar übersehen, dass bei der US die Korruption grassiert.

Korruption ist in der Ukraine ein großes Problem. (Foto: dpa). Foto: Boris Roessler

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie Millonen von Euro in dunklen Kanälen versickern

Was die Bürger des Landes versuchen, den Konzern kontrollieren

Wie sich die Deutsche Bahn mal wieder auf ein riskantes Auslandsgeschäft einlässt