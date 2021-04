Keine Masken, keine Polizei, keine Lockdowns: Wie DWN-Autor Christian Kreiß die Pandemie in Costa Rica erlebte

Lesezeit: 5 min

Um den Anti-Corona-Maßnahmen in Deutschland zu entfliehen, verbrachte Christian Kreiß drei Monate in Costa Rica. Der DWN-Autor liefert einen faszinierenden Einblick in einen Teil der Welt, in dem die Menschen mit Corona ganz anders umgehen als in Deutschland.

Anfang August findet jedes Jahr eine riesige Pilgerfahrt in Costa Rica statt. Ihr Ziel ist die Messe in der Basilika "Nuestra Señora de los Angeles" zu Ehren der Schutzpatronin des Landes, der "Jungfrau der Engel". Foto: Jeffrey Arguedas

Lesen Sie in diesem Artikel: Was Christian Kreiß in Costa Rica erlebte

Was es mit "pura vida" auf sich hat

Was Deutschland von Costa Rica lernen kann