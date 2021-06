Trendwende: Börsenfonds kaufen wieder große Mengen Gold

Lesezeit: 2 min

Nach einer halbjährigen Flaute haben die Goldkäufe der Börsenfonds im Mai wieder deutlich an Fahrt aufgenommen, was sich auch in der Preisentwicklung niederschlägt. Neue Rekorde sind schon in Reichweite.

Die Gold-ETFs knüpfen an die Rekordkäufe des letzten Jahres an. (Foto: dpa) Foto: Boris Roessler

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie sich die Goldbestände der ETFs seit dem letzten Jahr entwickelt haben

Wo auf der Welt Anleger im Mai besonders stark in Gold-ETFs investiert haben

Was hinter dem wiedererwachten Interesse der Anleger am Gold steckt article:full_access