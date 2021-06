In den letzten 500 Jahren ist die Weltbevölkerung stetig gewachsen

Lesezeit: 2 min

In den letzten 500 Jahren ist die Bevölkerung stetig gewachsen. Das bedeutet, dass es in der gesamten Geschichte des modernen Industrialismus und Kapitalismus immer einen Überschuss an Arbeitskräften gegeben hat. Zum ersten Mal seit 500 Jahren kehrt sich diese Situation um.

Ein Meer von Hochhäusern prägt das Bild der südamerikanischen Metropole Sao Paulo in Brasilien (Archivfoto vom 20.03.2005). (Foto: dpa) Foto: Ralf Hirschberger

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum die demographische Lage in Europa besonders dramatisch ist

Wie sich die Weltbevölkerung in den vergangenen 500 Jahren entwickelt hat

Welche Geburtenrate für eine stabile Bevölkerung benötigt wird article:full_access