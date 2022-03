Erstes deutsches Stahlwerk bricht unter Last der exorbitanten Strompreise zusammen

Lesezeit: 1 min

Angesichts der infolge von Energiewende und Klima-Sondersteuern massiv gestiegenen Strompreise stellen die ersten Unternehmen hierzulande den Betrieb ein.

Die infolge von Energiewende und Klima-Sondersteuern extrem gestiegenen Stromkosten bereiten der energieintensiven Stahlindustrie immer größere Sorgen. Als eines der ersten Werke in Deutschland stoppten nun die Lech-Stahlwerke im bayerischen Meitingen die Produktion. "Wir legen die Produktion tageweise still", sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag. "Eine Produktion ist wirtschaftlich nicht sinnvoll." Die Strompreisentwicklung werde weiter genau verfolgt und dann darauf reagiert.