Lesezeit: 9 min

In den USA steigen die Zinsen, während die Wirtschaft schwächelt und zahlreiche positive Entwicklungen der letzten Jahrzehnte zu Ende gehen. Im "Land der unbegrenzten Möglichkeiten" droht nicht weniger als eine fatale Schuldenkrise - und in der Folge ein Kollaps des globalen Schuldenturms, der die Weltwirtschaft mit in den Abgrund reißt.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Die globale Schuldenwirtschaft wird von einer Welle an Zinserhöhungen erfasst. (Foto: Pixabay)

Lesen Sie in diesem Artikel: Was für einen erneuten Crash des US-Immobilienmarktes spricht

Wie Ausgaben von 500 Dollar (!) fast jeden zweiten Amerikaner vor ein massives Problem stellen

Warum Deutschland von einer globalen Schuldenkrise besonders negativ betroffen wäre article:full_access