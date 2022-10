Diesel-Vorräte in den USA sinken auf bedenklich tiefe Niveaus

Lesezeit: 2 min

In den USA bahnt sich eine Unterversorgung mit Diesel an, welche auch auf Europa übergreifen könnte.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Stadtverkehr in New York. In den USA kommt es zu Lieferschwierigkeiten bei Diesel. (Foto: iStock.com/IrinaSen)

Foto: IrinaSen