Lesezeit: 1 min

Der Aufschwung nach der Pandemie war nur von kurzer Dauer, denn 2022 ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen deutlich angestiegen. Einige Länder verzeichneten eine besonders herbe Pleitewelle.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Das Logo einer Kaufhof-Filiale am Vormittag. Viele der fast 130 Galeria-Warenhäuser in Deutschland könnten in den nächsten Monaten geschlossen werden. (Foto: dpa)

Foto: Thomas Banneyer