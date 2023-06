Lesezeit: 2 min

Was die Wirtschaft in Deutschland und insbesondere der Mittelstand befürchtet hatte, ist nun eingetreten: Das Europäische Parlament hat jetzt ein ultrastrenges Lieferkettengesetz beschlossen. Es ist noch schärfer als das deutsche Gesetz – und das galt schon in der Wirtschaft als „völlig verkorkst“.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird von der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, empfangen.(Foto: dpa) Foto: Kay Nietfeld

