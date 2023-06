Lesezeit: 2 min

Der Dax ist am Hexensabbat auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Die Sorgen im Hinblick auf die hohen Zinsen scheinen vergessen. Und der Euro liegt auf dem höchsten Stand seit fünf Wochen.

Die hohen Zinsen scheinen ihren Schrecken verloren zu haben. Der Dax erreichte am Freitag ein neues Rekordhoch. (Foto: dpa)

Trotz weiter steigender Zinsen bleiben Anleger am deutschen Aktienmarkt in Rekordlaune. Der Leitindex Dax sprang am Freitag um 0,5 Prozent auf ein Allzeithoch von 16.372,85 Punkten und übertrumpfte damit seine erst am Mittwoch markierte Bestmarke. Auf Wochensicht steuerte der Dax auf einen Gewinn von rund zweieinhalb Prozent zu. "Im Moment ist die Gier größer als die Angst", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Die einzige Angst, die die meisten aktuell umtreibt, ist die Angst, weitere Kursgewinne zu verpassen."

Auch an den übrigen europäischen Börsen blieb die Stimmung optimistisch: der EuroStoxx50 lag 0,6 Prozent höher bei 4391 Punkten. In den USA signalisierten die Futures ebenfalls einen stärkeren Handelsstart. "Die Investoren sehen zwar das Risiko, dass die Geldpolitik den Bogen überspannen könnte, finden aber dafür in den aktuellen Konjunkturdaten noch keine Anzeichen", sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst beim Broker CMC Markets.

Am sogenannten Hexensabbat, dem großen Verfallstag an den Terminmärkten, machten sich dagegen kaum größere Kursbewegungen bemerkbar. Zu diesem Termin schwanken die Aktienkurse üblicherweise stärker als sonst, weil Investoren die Preise der Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

ZINSAUSSICHTEN BEFLÜGELN EURO - YEN SCHWÄCHER

Beflügelt von der Aussicht auf weiter steigende Zinsen in der Euro-Zone stieg der Euro um 0,2 Prozent auf ein Fünf-Wochen-Hoch von 1,0962 Dollar. Laut EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist eine weitere Zinserhöhung im Juli sehr wahrscheinlich. Allerdings dürfte die Inflation bis September merklich fallen, zudem sei mit einer technischen Rezession in der zweiten Jahreshälfte zu rechnen, sagte You-Na Park-Heger, Expertin bei der Commerzbank. "Die Tauben im Rat dürften diese Argumente anführen und sich für eine Pause aussprechen, sodass eine Zinserhöhung im September unwahrscheinlich erscheint."

Im Gegensatz dazu behielt die Bank of Japan ihre ultralockere Geldpolitik am Freitag bei. Der japanische Yen sackte daraufhin zeitweise zum Euro auf ein neues 15-Jahres-Tief. "Jeder, der auf einen weiter fallenden Yen wettet, sollte wissen, dass die japanische Regierung wahrscheinlich sehr schnell und ohne Vorwarnung eingreift, wenn die Währung noch weiter an Boden verliert", sagte John Vail, Stratege bei der Vermögensverwaltung Nikko Asset Management.

AUFTRAGSFLUT TREIBT RHEINMETALL - LENZING BRECHEN EIN

Angelockt von der Aussicht auf lukrative Aufträge legten sich Anleger Rheinmetall ins Depot. Die Papiere kletterten um bis zu fünf Prozent auf 260,20 Euro und standen damit so hoch wie seit dreieinhalb Wochen nicht mehr. Konzernchef Armin Papperger sagte im Reuters-Interview, dass in den kommenden sechs Wochen mit der Bundesrepublik ein Rahmenvertrag im Volumen von "einigen Milliarden Euro" abgeschlossen werde.

Papiere der Biotech-Firma Morphosys sprangen nach einer Hochstufung durch JP Morgan um fast 14 Prozent nach oben.

In London fielen die Aktien von Travis Perkins um 8,3 Prozent auf ein Acht-Monats-Tief. Der Baumarkt-Betreiber rechnet durch die Herausforderungen auf dem britischen Immobilienmarkt mit Ergebnisbelastungen.

Eine Kapitalerhöhung drückte die Aktien von Lenzing an der Wiener Börse um mehr als zehn Prozent nach unten. Zur Stärkung der Bilanz sammelt der Faserhersteller 400 Millionen Euro bei Investoren ein.