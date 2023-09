Lesezeit: 6 min

Polen hat in riesigem Umfang neue Waffen bestellt und plant zudem eine massive Rekrutierung. Das Land will in nur zwei Jahren zu einer der stärksten Militärmächte in Europa aufsteigen.

Mehr zum Thema : Politik > Russland > Militär > Europa > Benachrichtigung über neue Artikel : Politik

Russland

Militär

Europa



Laut Jarosław Kaczyński, dem stellvertretenden Ministerpräsident Polens, wird Polen in nur zwei Jahren über die stärkste Landarmee in Europa verfügen. Dies erklärte er in einem Schreiben an die Teilnehmer der 31. Internationalen Messe für die Verteidigungsindustrie (MSPO), die vom 5. bis 8. September im polnischen Kielce stattfand. Die Messe ist eine der drei größten Ausstellungen der Verteidigungsindustrie in Europa.

"Angesichts der russischen barbarischen Aggression gegen die Ukraine und der hybriden Aktionen an unserer Ostgrenze muss hoffentlich niemandem mehr erklärt werden, wie wichtig Sicherheitsfragen und damit Veranstaltungen wie diese sind", zitiert der staatliche polnische Sender TVP aus dem Schreiben von Kaczyński. Die Messe solle zur Modernisierung der polnischen Armee und zur Entwicklung der polnischen Verteidigungsindustrie beitragen.

Der stellvertretende Ministerpräsident wies darauf hin, dass die diesjährige Messe mit über 700 Ausstellern einen neuen Rekord aufgestellt habe. "Dies bestätigt die Bedeutung dieser Veranstaltung in Kielce und ihre Wichtigkeit für unsere Armee und die heimische Verteidigungsindustrie." Südkorea sei in diesem Jahr das führende Land auf der Messe und für Polen ein wichtiger Partner bei der Modernisierung seiner Streitkräfte.

Polens Militärausgaben über 4 Prozent des BIP

Kaczyński erinnerte daran, dass sein Bruder, Präsident Lech Kaczyński, davor warnte, beim Militär zu sparen, denn "die Armee kostet die gesamte Gesellschaft, aber sie ist notwendig." Die Regierung habe die Militärausgaben erhöht, die Modernisierung des Militärs intensiviert und das wieder aufgebaut hat, was die Vorgängerregierungen vor allem an der Ostflanke zerstört hätten. Aufgelöste Militäreinheiten seien wieder aufgestellt und der Grenzschutz verstärkt worden.

"Wie Minister Mariusz Błaszczak ankündigte, werden wir in zwei Jahren die stärkste Landarmee in Europa haben. Mein Bruder betonte, dass die Stärke der Armee nicht nur und nicht in erster Linie in ihrer Größe liegt, sondern auch in ihrer Ausrüstung, Modernität und Innovation. Innovation ist von entscheidender Bedeutung, und wir bewegen uns in diese Richtung, wobei die MSPO uns auf diesem Weg hilft", so Kaczyński abschließend.

Am Donnerstag nahm auch der Präsident der Republik Polen, Andrzej Duda, an der Messe für die Verteidigungsindustrie teil, wo er Vertreter der Rüstungsindustrie traf und die Landesausstellung von Südkorea besuchte. Er kündigte an, dass Polen allein im nächsten Jahr 137 Milliarden Złoty (30,5 Milliarden Euro) für die Verteidigung ausgeben wird. Das sind mehr als 4 Prozent der polnischen Wirtschaftskraft. Today, PM @MorawieckiM visited the 31st International Defense Industry Exhibition in #Kielce and signed a letter of intent on co-financing of the second KRAB production line at @PGZ_pl Bumar-Łabędy. pic.twitter.com/83sSZXjtU9— Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) September 7, 2023 Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..

"Es gibt keinen Preis, den Polen nicht zahlen würde, um frei, souverän und unabhängig zu sein und um den Polen ein sicheres Leben zu ermöglichen", sagte Duda und betonte, dass die Veranstaltung zur Stärkung des Potenzials der polnischen Armee und zum Kauf moderner Ausrüstung beitrage, und lobte die Ausstellung für ihren großen Umfang und die hohe Teilnehmerzahl.

Duda erklärte auch, dass ein so großer Verteidigungshaushalt eine dynamische Modernisierung der polnischen Armee in vielen Bereichen gleichzeitig ermöglichen würde, und erklärte, dass Polen bis an die Zähne bewaffnet sein müsse, damit die polnischen Soldaten nicht zum Kampf gezwungen würden. Eine starke Armee sei "die beste Abschreckung", zitiert ihn der staatliche polnische Sender TVP.

An der Ausstellung nahm auch der polnische Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak teil, der die Bedeutung der Stärkung der polnischen Streitkräfte hervorhob. Nach Ansicht des Ministers ist eine starke Armee die beste Abschreckung gegen mögliche Aggressoren. "Dies ist eine Garantie für unsere Sicherheit. Ein Aggressor wird es nicht wagen, ein Land anzugreifen, das über eine starke Armee verfügt", sagte er mit Blick auf Russland.

Wie Polen Europas stärkste Armee werden soll

Błaszczak erwähnte die Arten von Ausrüstung, die Polen für sein Militär bestellt hat, darunter weitere HIMARS-Systeme, F-35-Flugzeuge, Abrams-Panzer, Bayraktar-Drohnen sowie Hunderte von Panzern, Haubitzen, Raketenwerfern und Kampfjets aus Südkorea. Er kündigte außerdem an, dass Polen ein neues Abkommen über die Lieferung von weiteren Patriot-Verteidigungssystemen aus den USA unterzeichnen wird.

Laut dem diesjährigen Ranking der militärischen Stärke von Global Firepower sind die stärksten Armeen in Europa (nach Russland) derzeit:

Großbritannien Frankreich Italien Ukraine Polen Spanien Deutschland Griechenland Schweden Niederlande

Die führende Position des Vereinigten Königreichs ist vor allem auf seine hohe Anzahl an Soldaten, seine Luftwaffe, sein logistisches System und seine Finanzmittel zurückzuführen. Es ist auch eine der wenigen Mächte, die mehr als einen Flugzeugträger betreiben. Frankreich hat eine starke Hubschrauberflotte und mehrere Zerstörer-Kriegsschiffe. Italien verfügt über 404 Hubschrauber und zwei Flugzeugträger.

"Polen befindet sich in einer Übergangsphase, hat Hunderte von amerikanischen, deutschen und südkoreanischen Fahrzeugen bestellt und seine Verteidigungsausgaben auf mehr als 3 Prozent seines BIP erhöht", sagt Frank Ledwidge, Anwalt und ehemaliger Militäroffizier, der auf dem Balkan, im Irak und in Afghanistan gedient hat, gegenüber Euronews. Es bestehe "kein Zweifel", dass Polen die stärkste Armee Europas werden kann.

Polen ist seit 1999 Vollmitglied der Nato. Im letzten Jahr unterzeichnete der polnische Präsident ein Gesetz, das es der Regierung erlaubt, ab diesem Jahr 3 Prozent des BIP für die Verteidigung auszugeben. Das ist ein voller Prozentpunkt über dem, was die Allianz von ihren Mitgliedern erwartet. Und der stellvertretende Ministerpräsidenten Kaczyński hat sogar vorgeschlagen, die Militärausgaben im nächsten Jahrzehnt auf 5 Prozent des BIP zu erhöhen.

Auch Deutschland hat kürzlich zugesagt, seine Verteidigungsausgaben zu erhöhen, um mindestens die von der NATO festgelegte Schwelle von 2 Prozent zu erreichen. Nach den jüngsten von Eurostat zur Verfügung gestellten Daten waren im Jahr 2021 die EU-Länder, die den größten Teil ihres BIP für Verteidigung ausgaben, Griechenland (2,8 %), Lettland (2,3 %), Estland (2,0 %), Rumänien (1,9 %), Frankreich, Zypern und Litauen (1,8 %).

Polen hat die Rekrutierung von rund 150.000 Soldaten in den nächsten zehn Jahren angekündigt. Damit wird die Armee bis zum Jahr 2035 von derzeit 128.000 aktiven Soldaten und 36.000 Angehörigen der Territorialverteidigung auf rund 300.000 Soldaten anwachsen. Mit den neuen Truppen wird das Land sechs Panzerdivisionen aufstellen - während Frankreich und Deutschland nur jeweils zwei haben und das Vereinigte Königreich nur eine.

Außerdem hat Polen über tausend neue Panzer und 600 Artilleriegeschütze gekauft, hauptsächlich aus Südkorea und den USA. Damit wird die Feuerkraft des Landes größer sein als die des Vereinigten Königreichs, Frankreichs, Deutschlands und Italiens zusammen. Im Juli erhielt Polen 33 neue M1-Abrams-Panzer als Teil eines Auftrags im Wert von 4,5 Milliarden Euro über 250 Stück.

Das Land wartet derzeit Black-Panther-Kampfpanzer K2 aus Südkorea, von denen es die ersten zehn bereits erhalten hat. Bis 2025 sollen etwa 180 dieser Kampfpanzer für 3,16 Milliarden Euro an Polen geliefert werden. Weitere bis zu 820 sollen im Rahmen der von Südkorea für die nächsten zehn Jahre erworbenen Lizenz in Polen selbst hergestellt werden. Zudem hat das Land 9,2 Milliarden Euro für den Kauf von 468 HIMARS-Raketenwerfern ausgegeben.

Kann Polen die Kosten stemmen?

Die Ausweitung der Ausbildung neuer Truppen und der Rekrutierung wird eine "Herausforderung" sein, sagte Ledwidge, die eine logistische und finanzielle Belastung für das Land darstellt. "Aber wir sollten nicht vergessen, dass Polen im Gegensatz zu Ländern wie dem Vereinigten Königreich immer reicher wird, sodass es sich die Ausgaben wahrscheinlich leisten kann."

Der polnische Militärexperte Robert Czulda, Resident Fellow der Casimir Pulaski Foundation, hingegen schrieb kürzlich: "Es scheint sehr wahrscheinlich, dass ein solch großer Umfang an geplanten Aufträgen eher von politischem Populismus getrieben ist, der darauf abzielt, hier und jetzt an Popularität zu gewinnen, als dass es sich um einen echten, umfassenden und gut durchdachten Plan zur harmonischen Stärkung der Streitkräfte handelt.".

Als stärkste Armee in Europa wird Polen "mehr als in der Lage sein, sich selbst und die baltischen Staaten mit dem, was sie bekommen werden, zu verteidigen, vorausgesetzt, dass die Investition zustande kommt", sagte Ledwidge. "Die Anreize, dies zu tun, sind sowohl politisch als auch strategisch. Polen braucht eine sehr starke Armee, weil es zum Bollwerk der NATO geworden ist", fügte er hinzu.

Dies würde das Land wahrscheinlich in eine neue Position innerhalb Europas und der NATO bringen. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass Polen dann entweder die erste oder die zweite kontinentaleuropäische Macht nach Frankreich sein wird", sagte Ledwidge. "Und das wird bedeuten, dass das Vereinigte Königreich zu gegebener Zeit seine Rolle als zweiter Befehlshaber der NATO verlieren wird."

Die neue Position Polens in der NATO und in Europa wird Länder wie das Vereinigte Königreich oder Frankreich dazu veranlassen, sich zu fragen, ob es sich überhaupt lohnt, ihren Bodentruppen Priorität einzuräumen", sagte Ledwidge, "oder ob sie sich stattdessen auf ihre natürliche Spezialität besinnen sollten, die für das Vereinigte Königreich darin besteht, eine Seemacht zu sein - etwas, das verloren geht, wenn wir versuchen, alles auf einmal zu tun."

Sławomir Sierakowski, Gründer der Krytyka Polityczna-Bewegung und Senior Fellow bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, warnte Ende August, dass die beeindruckenden Rüstungsgeschäfte der polnischen Regierung "ohne staatliche Ausschreibungen, aus einer schwachen Verhandlungsposition heraus und ohne Ausgleichsverpflichtungen der Auftragnehmer getätigt wurden".