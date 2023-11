Lesezeit: 3 min

Viele Zentralbanken kaufen derzeit in großem Umfang Gold. Wie schätzt die Bundesbank den Goldrausch ihrer Partnerinstitute ein - und wie agiert sie selbst?

Eine Reihe bedeutender Zentralbanken stocken ihre Goldreserven systematisch auf. Wie aus einem Marktbericht des World Gold Council hervorgeht, hielt die starke Nachfrage auch im dritten Quartal des laufenden Jahres an.

Demnach lag die Nachfrage zwischen Juli und September mit rund 1.147 Tonnen rund 8 Prozent über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergab sich allerdings ein Rückgang von 6 Prozent. Das vergangene Jahr war ein Rekordjahr: noch nie zuvor kauften Zentralbanken netto so viel Gold wie 2022.

Goldrausch der Notenbanken

Rechnet man den nicht über Börsen und Handelsplätze abgewickelten Direkthandel („Over the counter“ – OTC) sowie Lagerflüsse hinzu, wurden im dritten Quartal 1.267 Tonnen von Zentralbanken nachgefragt – ein Plus verglichen zum dritten Quartal 2022 von 6 Prozent.

Dem World Gold Council zufolge kauften Zentralbanken zwischen Juli und September netto 337 Tonnen des Edelmetalls. Dabei handelt es sich um das drittstärkste jemals registrierte Quartal seit Beginn der Aufzeichnungen durch die Organisation.

Wie der Nachrichtenblog Schiffgold berichtet, kauften im September neun Zentralbanken über eine Tonne Feingold hinzu.

Käufer aus Asien und Osteuropa

Bei den bedeutendsten Goldkäufern der vergangenen Monate handelt es sich um China, Indien, die Türkei und Polen. Daneben kaufen viele andere Zentralbanken zu, allerdings weniger systematisch als die vier großen Nachfrager. Zu dieser Käufergruppe gehören beispielsweise die Notenbanken Singapurs und Tschechiens.

Polens Notenbankpräsident Adam Glapiński hatte 2021 in einem Fachartikel angekündigt, dass seine Institution im laufenden Jahr mindestens 100 Tonnen Gold zukaufen werde. Inzwischen hat er sein Versprechen mit Zukäufen von rund 105 Tonnen eingelöst.

Zwischen August und September erwarb die Polnische Volksbank weitere 18,6 Tonnen des Edelmetalls. Mit insgesamt 333,7 Tonnen liegt Polen derzeit auf Platz 17 der Zentralbanken mit dem größten Goldschatz, wie aus Zahlen des World Gold Council hervorgeht. Wie Schiffgold berichtet, kündigte Glapiński an, den Goldschatz des osteuropäischen Landes auch künftig zu erweitern.

Auch Chinas Notenbank gab im Oktober Netto-Zukäufe von 26,1 Tonnen bekannt und setzte damit ihre Kaufserie den elften Monat in Folge fort. Die Türkei erwarb im Oktober weitere 7,7 Tonnen und Indien 7,1 Tonnen. Auch die Türkei und Indien kaufen seit vielen Monaten Gold hinzu. Während die Türken Gold als Absicherung gegen Währungskrisen schätzen, verwenden die Inder Gold zeremoniell als Schmuck.

China rangiert nach Zahlen des World Gold Council – welcher neben den von den Notenbanken selbst veröffentlichten Daten auch auf Zahlen des Internationalen Währungsfonds zurückgreift – mit jetzt etwa 2.165 Tonnen international auf Platz Sieben. Experten zufolge könnte das Land aber über deutlich höhere Reserven verfügen, was überhaupt auch für andere Länder gelten dürfte.

Absicherung in unruhigen Zeiten

Die Gründe, warum Staaten Gold erwerben, sind vielfältig. Für die jüngste starke Zunahme der Goldkäufe von Zentralbanken definitiv eine Rolle spielen jedoch das sich drastisch verschlechterte geopolitische Umfeld sowie Bestrebungen mehrerer Länder, ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu reduzieren.

Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sowie die Konfrontationspolitik der US-Regierung gegenüber China haben die Funktion von Gold als Sicherheitsanker im Portfolio der Zentralbanken aufgewertet. Denn Gold wird seit Jahrtausenden in allen Kulturen als werthaltig akzeptiert.

Dazu kommt, dass viele Staaten damit begonnen haben, die Dominanz des US-Dollars in ihren Handelsgeschäften und in ihren Devisenreserven zu verringern. Der Auslöser dieser Entwicklung war das Einfrieren russischer Vermögensvwerte im Umfang von etwa 300 Milliarden Dollar durch die US-Regierung als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in de Ukraine.

Die Voraussetzungen für diese Absatzbewegungen weg von der Weltleitwährung allerdings hatten die US-Regierungen der jüngeren Vergangenheit selbst gelegt, indem sie verstärkt Sanktionen gegen geopolitische Rivalen erließen und diese nicht zuletzt auch auch an die Nutzung der US-Währung koppelten.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch der Umstand, dass China schon vor Jahren damit begann, ein eigenes Goldhandelszentrum in Form der Schanghaier Goldbörse aufzubauen, an dem physisches Edelmetall in der Landeswährung Renminbi gehandelt wird.

Bundesbank wartet ab

Deutschland verfügt offiziellen Angaben zufolge mit rund 3.350 Tonnen nach den Vereinigten Staaten über die zweitgrößten Goldreserven der Welt. Die Bundesbank hat allerdings auch mit Blick auf den Goldrausch einiger anderer Notenbanken in absehbarer Zeit nicht vor, ihre Bestände zu erweitern, wie sie den Deutschen Wirtschaftsnachrichten auf Anfrage sagte. Man erkenne aber auch keine Nachteile, die ein größerer Goldbestand bergen würde, so ein Sprecher.

Während mit rund 1.700 Tonnen rund die Hälfte des deutschen Staatsgoldes in Deutschland lagert, befinden sich weitere Positionen in New York (rund 1.200 Tonnen) und in London (etwa 400 Tonnen). Gefragt, ob man beabsichtige, das im Ausland gelagerte Gold nach Deutschland zu bringen, sagte der Bundesbanksprecher. „Nein, es gibt keine Pläne, weiteres Gold aus dem Ausland abzuziehen und in Deutschland zu lagern.“