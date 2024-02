Lesezeit: 2 min

Nach einer neuen Studie gibt es in Deutschland ein großes ungenutztes Potenzial an Arbeitskräften mit Migrationshintergrund. Sie für den Arbeitsmarkt zu gewinnen, gelingt allerdings nur ungenügend. Sie arbeiten - allerdings oft in eigenen Strukturen wie für die Familie und den Freundeskreis.

Jobcenter Treptow-Köpenick: Junge Deutsche mit Migrations-Hintergrund sind ein ungenutztes Potenzial am Arbeitsmarkt, besagt eine neue Studie. (Foto: dpa) Foto: Jens Kalaene

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum Unternehmen zu wenig um Migranten werben

Weshalb der Kita-Besuch erleichtert werden sollte

Woher die Daten der Studie stammen article:full_access