Lesezeit: 4 min

Vor genau 20 Jahren eroberte Easyjet mit seinen günstigen Flügen das Festland der EU. Der Start in Berlin-Schönefeld begann vielversprechend, mit der Eröffnung von BER im Jahr 2020 schien das Wachstum kaum Grenzen zu kennen. Dann Corona, Ukraine und das Hamas-Massaker am Gaza-Zaun. Jetzt will die Billig-Airline noch mal neu durchstarten und den Städtetourismus wieder beleben. Flugscham ist dabei längst zum Fremdwort geworden. Den handlichen Rimowa-Koffer wieder rausgeholt - let's roll again!

Die Biege machen und abfliegen: Berlins ehemaliger Bürgermeister Klaus Wowereit mit Thomas Haagensen von Easyjet am Hauptstadtflughafen (Foto: dpa). Foto: Bernd Settnik

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum Easyjet immer noch mit dem Schuldenabbau kämpft

Warum fliegen so billig wie früher in Deutschland nicht mehr wird

Warum die Bahn weiter den Bahnhof am Flughafen BER ignoriert article:full_access

