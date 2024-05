Lesezeit: 2 min

Die Immobilienpreise in Deutschland sind im ersten Quartal des Jahres weiter gefallen – in unterschiedlichem Ausmaß in den verschiedenen Marktsegmenten. In welchem Bereich zeichnet sich eine Preisstabilisierung an und wie sollten Immobilienbesitzer sich nun verhalten?

Foto: Monika Skolimowska

Lesen Sie in diesem Artikel: Die jüngsten Entwicklungen im Wohnmarkt

Was auf dem Gewerbeimmobilienmarkt wichtig ist

Aussichten für die Wohn- und Mietmärkte article:full_access

