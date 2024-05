Lesezeit: 2 min

Die Internationale Energie-Agentur warnt vor einem drohenden Mangel an kritischen Mineralien für die Energiewende. Mehr Investitionen in Abbau und Recycling sind nötig, um den Bedarf zu decken und Klimaziele zu erreichen. Preise sanken im letzten Jahr, was die Erschwinglichkeit verbessert, aber Investitionen bremsen könnte.

Für den steigenden Bedarf an Mineralien sind verstärkter Bergbau und mehr Recycling nötig. (Foto: dpa) Foto: Christian Charisius

Lesen Sie in diesem Artikel: IEA-Warnung: Kritische Mineralien könnten Energiewende gefährden

Nachhaltiger Bergbau: Der Weg zur sicheren Versorgung mit kritischen Mineralien

Vom Rohstoff zum Recycling: Die Zukunft der Energiewende liegt im Kreislaufwirtschaftssystem article:full_access

