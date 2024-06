Lesezeit: 2 min

Eine umfassende Meta-Analyse von Gallup enthüllt, dass Unternehmen mit höherem Mitarbeiterengagement deutlich bessere Leistungsergebnisse erzielen. 347 Organisationen weltweit wurden untersucht. Das sind die Ergebnisse!

Eine aktuelle Gallup-Studie unterstreicht die Bedeutung von Mitarbeiterengagement in Unternehmen (Symbolbild, Foto: dpa).

Unternehmen weltweit suchen nach Wegen, um ihre Leistungen zu optimieren. Die neueste Gallup-Studie erläutert vor diesem Hintergrund den Zusammenhang zwischen Mitarbeiterengagement und Unternehmensergebnissen.

Mit Daten aus 347 Organisationen, die im Zusammenhang mit 3,35 Millionen Mitarbeitern in 90 Ländern stehen, liefert die Studie des amerikanischen Analyse- und Beratungsunternehmens Gallup Einblicke in die Vorteile eines hohen Mitarbeiterengagements.

Dabei handelt es sich um die 11. Ausgabe der „Q12 Meta-Analyse“. Sie ist eine der am häufigsten zitierten Studien in diesem Bereich und bietet Erkenntnisse für Unternehmen, die ihre Arbeitskultur und Geschäftsergebnisse verbessern wollen.

Breite der Studie und ihre Methodik

Die Meta-Analyse basiert auf 736 Umfragen, die in 53 Branchen durchgeführt wurden. Sie untersucht den Zusammenhang zwischen Mitarbeiterengagement und verschiedenen Leistungskennzahlen, darunter Kundenloyalität, Rentabilität, Produktivität, Fluktuation, Sicherheitsvorfälle, Fehlzeiten, Patientensicherheitsvorfälle, Dienstleistungsqualität, Wohlbefinden und organisatorische Bürgerschaft.

„Mitarbeiterengagement ist ein entscheidender Faktor für den Unternehmenserfolg“, erklärt James K. Harter, einer der Hauptautoren der Studie.

Laut Harter zeigen die Analysen der Studie, dass Unternehmen mit hohem Mitarbeiterengagement mehr als doppelt so erfolgreich sind wie Unternehmen mit geringem Mitarbeiterengagement.

Ergebnisse der Meta-Analyse

Die Studie zeigt, dass Mitarbeiterengagement einen erheblichen Einfluss auf alle elf untersuchten Leistungskennzahlen hat. Besonders hervorzuheben sind die folgenden Ergebnisse:

Kundenloyalität und Engagement : Unternehmen mit hohen Engagement-Werten verzeichnen eine durchschnittlich um zehn Prozent höhere Kundenloyalität.

Rentabilität : Die Rentabilität in Unternehmen mit hohem Mitarbeiterengagement liegt durchschnittlich 23 Prozent höher als in weniger engagierten Unternehmen.

Produktivität : Hohe Engagement-Werte führen zu einer um 17 Prozent höheren Produktivität, gemessen an Verkaufszahlen und Produktionsergebnissen.

Fluktuation: Unternehmen mit hohem Engagement verzeichnen eine um 21 Prozent geringere Fluktuation in Hochfluktuationsbranchen und sogar eine um 51 Prozent geringere Fluktuation in Niedrigfluktuationsbranchen. Die Fluktuation bedeutet hier die Häufigkeit, mit der Mitarbeiter ein Unternehmen verlassen und ersetzt werden müssen.

„Die obigen Zahlen zeigen deutlich, dass Mitarbeiterengagement kein weicher Faktor ist, sondern direkte Auswirkungen auf harte Geschäftsergebnisse hat", betont Harter.

Praktische Implikationen für Führungskräfte

Die Studie liefert neben theoretischen Erkenntnissen praktische Handlungsempfehlungen für Führungskräfte. Eine der wichtigsten Botschaften lautet, dass Engagement auf Teamebene gemessen und gefördert werden sollte. „Veränderungen passieren am effizientesten auf lokaler Ebene, im täglichen Miteinander der Teams“, erklärt Harter. Zu den effektivsten Maßnahmen zur Steigerung des Mitarbeiterengagements gehören laut der Studie:

Ressourcen und Unterstützung : Mitarbeiter benötigen die richtigen Werkzeuge und die Unterstützung ihrer Vorgesetzten.

Anerkennung und Feedback : Regelmäßige Anerkennung und konstruktives Feedback sind entscheidend.

Persönliche Entwicklung: Mitarbeiter sollten in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung gefördert werden.

„Die besten Manager sind diejenigen, die sich wirklich um ihre Mitarbeiter kümmern und sie kontinuierlich unterstützen und ermutigen“, sagt Harter. „Das schafft nicht nur eine positive Arbeitsumgebung, sondern führt auch zu besseren Geschäftsergebnissen.“

Langfristige Auswirkungen und Vorteile

Die Ergebnisse der Gallup-Studie unterstreichen die Bedeutung von Mitarbeiterengagement für den langfristigen Erfolg der Unternehmen. Unternehmen, die aktiv in die Förderung von Engagement investieren, können mit einer Vielzahl von Vorteilen rechnen, von gesteigerter Produktivität und Rentabilität bis hin zu verbesserter Kundenzufriedenheit und geringerer Mitarbeiterfluktuation. „Engagement ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie“, so Harter. „Es ist nicht nur eine HR-Initiative, sondern eine zentrale Geschäftspriorität.“

Die Gallup-Studie zeigt, dass der Weg zu nachhaltigem Unternehmenserfolg über das Engagement der Mitarbeiter führt. Mit klaren Zielen, den richtigen Ressourcen und einer Kultur der Anerkennung können Unternehmen die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen.

Die aktuelle Studie liefert auch eine Argumentationsgrundlage für die Bedeutung des Mitarbeiterengagements in den Unternehmen: In einer globalisierten und wettbewerbsorientierten Geschäftswelt können sich Unternehmen durch eine gezielte Förderung des Engagements ihrer Mitarbeiter entscheidende Wettbewerbsvorteile sichern. Diese Erkenntnisse können auch in die strategischen Überlegungen der Führungskräfte einbezogen werden.