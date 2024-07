Lesezeit: 4 min

Der Wiederaufbau der Ukraine wird mit Sicherheit das bedeutendste und teuerste Unterfangen in Europa seit dem Marshallplan aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Laut Schätzungen der Weltbank wird er in den nächsten zehn Jahren fast 500 Milliarden Dollar erfordern. Dies stellt die Kosten der zerstörerischsten Naturkatastrophen der letzten Jahre, darunter des Tsunamis in der indonesischen Provinz Aceh 2004 und des Erdbebens in der Türkei und Syrien 2023, weit in den Schatten.

Der laufende Krieg in der Ukraine hat die finanziellen Belastungen des Landes erheblich erhöht, was massive Militär- und Wirtschaftshilfen notwendig macht. (Foto: dpa) Foto: Andreas Stroh

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie die Ukraine den Wiederaufbau nach dem Krieg effizient und transparent gestalten kann

Welche Rolle digitale Tools und menschliche Kapazitäten bei der Überwachung von Wiederaufbauprojekten spielen

Wie die Ukraine die Hilfsgelder effektiv und bedarfsgerecht verteilen kann article:full_access

