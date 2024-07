Lesezeit: 4 min

Die digitale Transformation hat in den letzten Jahren einen enormen Schub erfahren, und die Cloud-Technologie spielt dabei eine zentrale Rolle. Die deutsche Wirtschaft setzt zunehmend auf Cloud-Lösungen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und Innovationen voranzutreiben. Doch diese Entwicklung bringt auch Herausforderungen mit sich, besonders in Bezug auf die wachsende Abhängigkeit von großen Technologieunternehmen, den sogenannten Big Tech-Firmen.

Cloud-Technologien sind tief in der deutschen Wirtschaft verankert. Der weltweit führende Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS) will langfristig Milliarden in den Aufbau von IT-Infrastruktur investieren (Foto: dpa).

Foto: Uwe Lein