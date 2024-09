Lesezeit: 4 min

Die genauen Wahlergebnisse wird der Landeswahlleiter erst in der Nacht bekanntgeben. Es mag - hie und da - Überraschungen geben. Dass die AfD in Thüringen so stark ist wie sonst nirgendwo im Lande, wird wohl Realität. Aber sicher ist auch, dass es Orte gibt, wo Björn Höckes Rhetorik nicht verfängt. Im Eichsfeld, dort wo man ihn gut kennt, gewinnt die AfD nicht. Die Deutschen Wirtschaftsnachrichten erklären, warum Höcke hier zwar wohnen mag, doch trotzdem fehl am Platze ist. Sein Direktmandat verpasste er.

Höcke-Land und doch nicht! Die Burgruine Hanstein am Rande des Eichsfelds, am Übergang zum hessischen Werra-Meißner-Kreis. (Foto: dpa) Foto: Uwe Zucchi

Im Folgenden: Warum Christen gegen die Botschaften der AfD immun wirken

Weshalb Björn Höcke an seinem Wohnort, dem Eichsfeld, nie die Mehrheit holen wird

