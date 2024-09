Lesezeit: 1 min

Die AfD wird bei der Landtagswahl in Thüringen voraussichtlich genug Stimmen erhalten, um als Oppositionspartei entscheidenden Einfluss auf wichtige Beschlüsse zu nehmen. Was könnte das bedeuten?

Björn Höcke (AfD), Partei- und Fraktionsvorsitzender der AfD in Thüringen und Spitzenkandidat, geht durch den Landtag. In Thüringen fand am Sonntag die Landtagswahl statt (Foto: dpa).

Foto: Jacob Schröter