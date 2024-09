Lesezeit: 4 min

Der angeschlagene schwedische Batteriehersteller Northvolt zieht die Kostenbremse und hat diese Woche Stellenabbau angekündigt. Zunächst geht es nach Angaben des Unternehmens um eine Fertigung in Skelleftea im Norden Schwedens, die eingestellt wird. Wie viele Jobs gestrichen werden, sei offen. Eine Anlage in Borlänge in Mittelschweden wird auf jeden Fall gestrichen. Für ein Northvolt-Werk in Polen soll ein Partner gefunden werden. Wie es in Heide auf der Baustelle in Schleswig-Holstein weitergeht, ist unklar.

Beim Boßeln in Dithmarschen war die Stimmung noch gut: Robert Habeck (Grüne) mit Peter Carlsson, dem CEO von Northvolt, und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). (Foto: dpa) Foto: Marcus Brandt

Im Folgenden: Warum die Ampel bei ihren Ansiedlungserfolgen in Wahrheit nur Pyrrhussiege feiert

Wieso sich Northvolt bei seiner Expansionsstrategie offenkundig völlig vergaloppiert hat

Was das für die Hoffnungen der deutschen Automobilindustrie bedeutet 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

