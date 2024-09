Lesezeit: 2 min

An Problemen mangelt es bei der Deutschen Bahn nicht – die Züge fahren nicht pünktlich, die Infrastruktur ist marode und auch die finanzielle Lage ist düster. Ein Sanierungsprogramm soll helfen - in Berlin wurden jetzt erste Details bekannt.

Ein ICE steht am Bahnsteig im Hauptbahnhof. Am Mittwoch fand in Berlin die Aufsichtsratssitzung der Bahn statt. Bei der Sitzung stand ein Programm zur Sanierung des Konzerns auf der Tagesordnung.(Foto: dpa)

Foto: Thomas Banneyer