Lesezeit: 5 min

Immer weniger Menschen können sich in unserem Land die eigene Immobilie leisten. Das besagt eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Besonders junge Menschen sind von den Verwerfungen am Immobilienmarkt betroffen. Ihre persönliche Schlussfolgerung lautet deshalb notgedrungen: mieten statt Wohneigentum erwerben. Politisch ist das schwer vermittelbar. Auch das trägt zur Unzufriedenheit mit der Politik und der Bundesregierung bei, obwohl die Probleme hausgemacht sind - und bereits viel länger anhalten.

Neue Einfamilienhäuser zwischen Feldern: Die Zahl der Baulandverkäufe ist Immobilienexperten zufolge seit 2021 fast um die Hälfte zurückgegangen. Gestiegene Zinsen, hohe Baukosten und knappes Bauland sind die Gründe. (Foto: dpa) Foto: Jan Woitas

Im Folgenden: Warum die Generation Miete den Traum vom Eigenheim ad acta legt

Weshalb die Bundeshauptstadt Berlin alles falsch macht und sogar die Grunderwerbssteuer anheben will

Wie sich die Eigentumsquote regional erheblich verschoben hat 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

