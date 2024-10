Lesezeit: 2 min

Millionen Haushalte müssen mit deutlich höheren Kosten rechnen und es gibt bei der Grundsteuer auf Immobilien große Unterschiede. Je nach Bundesland zahlen die Besitzer für ein ähnliches Einfamilienhaus in einem Ort teils mehrere Hundert Euro mehr als im Nachbarort. Zugleich wissen viele noch gar nicht, was finanziell auf sie zukommt, wenn die Grundsteuer ab Januar neu berechnet wird. Wo wird es am teuersten?

Im neuen Jahr greift die Grundsteuerreform, die seit Jahren in Arbeit ist. Viele Hausbesitzer werden tiefer in die Tasche greifen müssen, warnt ein Verband. (Foto: dpa) Foto: Bernd Weißbrod

Im Folgenden: Wie viel Grundsteuer Sie ab Januar bezahlen müssen

Wieso das Verfassungsgericht diese Reform verlangt hat

