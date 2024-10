Lesezeit: 3 min

Es gibt verschiedene Management-Typen. Strategen, die von langer Hand planen und sich weder aus der Ruhe bringen noch in die Karten schauen lassen. Opportunisten, die nach oben buckeln und nach unten treten. Und knallharte Macher wie Jürgen Klopp, die sich mit ganzem Einsatz und viel Emotion in ihren Job schmeißen. Ist die neue Stelle als Stratege also das Richtige für Klopp?

Jürgen Klopp beim Sieg - damals noch als Trainer des FC Liverpool - gegen RB Salzburg in der Red Bull Arena Salzburg (Foto:dpa). Foto: John Walton

Im Folgenden: Warum Jürgen Klopp jetzt bei Red Bull anheuert

Ob er dieser Aufgabe gewachsen ist

