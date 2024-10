Lesezeit: 6 min

Teilen article_share:article

Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen wird nicht nur die amerikanische politische Landschaft prägen, sondern auch weitreichende Konsequenzen haben. Besonders ist Europa besorgt: Eine mögliche Wiederwahl von Donald Trump könnte höhere Zölle auf europäische Waren zur Folge haben, was die ohnehin angeschlagene deutsche Wirtschaft stark belasten würde. Zudem werfen die Entwicklungen im US-Wahlkampf Schatten auf den Ukraine-Konflikt, denn viele fragen sich, wie sich die politische Ausrichtung in Washington auf die geopolitische Stabilität auswirken könnte. Die DWN haben die Medien in verschiedenen Ländern analysiert und berichten über deren Sorgen und Prognosen in Bezug auf die Wahlen.

Weltweite Presserecherche zu den geopolitischen Auswirkungen der US-Wahlen. (Foto: dpa)

Im Folgenden: Die Sorgen Europas über eine Trump-Wiederwahl

Chinas Strategie zur Bewältigung des Wettbewerbs mit den USA

Ukrainische Befürchtungen bezüglich der US-Unterstützung im Konflikt

Russlands beobachtende Rolle bei den US-Wahlen 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

Sie möchten Zugriff? Jetzt weiterlesen! Ab nur 2,99 EUR pro Woche Nur bis 23. Oktober! Inklusive täglichem Newsletter Sofortiger, unbegrenzter Zugriff Weniger Werbung