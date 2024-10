Lesezeit: 3 min

Seit Wochen ringen VW und Betriebsrat um die Zukunft und mögliche und Entlassungen. Jetzt liegen laut Betriebsrat konkrete Pläne auf dem Tisch. Die Arbeitnehmerverteter geben sich uneinsichtig und kämpferisch. Der Kanzler micht sich auch ein - es dürften keine Arbeitsplätze wegfallen.

Beschäftigte von Volkswagen sind am Werkstor in Zwickau zu einer Infoveranstaltung des Betriebsrates zusammengekommen. Die Volkswagen Mitarbeiter sagen dem Management in Wolfsburg den Kampf an. (Foto: dpa)

Foto: Hendrik Schmidt