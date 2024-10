Lesezeit: 3 min

Wenige Tage vor der US-Wahl hat US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris starke Unterstützung prominenter Frauen erhalten: Michelle Obama warnte in Michigan vor einer weiteren Trump-Amtszeit und warf dem republikanischen Gegenkandidaten „grobe Inkompetenz“ vor. Auch Super-Star Beyoncé unterstützt Harris „als Mutter, die eine bessere Zukunft für ihre Kinder will“. Werden diese Auftritte die noch unentschlossenen Wähler überzeugen?

Kamala Harris bei einer Veranstaltung in Philadelphia am Wochenende. Prominente wie die Obamas, Taylor Swift, Beyoncé, Billie Eilish, Ariana Grande, Katy Perry und Meryl Streep geben Harris nochmal kräftige Unterstützung in der Wahl-Endphase. (Foto: dpa)

Foto: Matt Rourke